《新作》今すぐ【モスバーガー】へGO！！！ かぶりつきたい「眼福バーガー」

作りたて・こだわり素材のハンバーガーが自慢の【モスバーガー】。11/12より、ボリューム満点の「新作バーガー」が販売スタート。味はもちろん見た目でも楽しめる眼福バーガーがそろっています。今回は、大きな口でかぶりつきたい話題の商品をご紹介。2026年1月下旬までの販売予定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

クオリティ高すぎ「黒毛和牛のハンバーガー」

高級感たっぷりのペーパーボックスで提供されるこちらのハンバーガーは、11/12に販売がスタートした「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」です。パティには、牛もも肉の割合を多めに配合した黒毛和牛を使用。2枚重ねなので、肉肉しさとボリュームが倍増。お腹も心も満たされそうな一品です。ソースはモスらしい、オニオン & トマトの特製ソース。@megumiko_maniaさんも「噛むたびに、贅沢な満足感が広がります」と大絶賛。数量限定なので、気になる方はお早めに！ 価格は\890（税込）です。

これはたまらない！「アボカドたっぷりハンバーガー」

@megumiko_maniaさんが「野菜の新鮮さをそのまま味わえる」と激推しするのが、こちらの「アボカドバーガー」。ゴロッと大きめカットのアボカドがインパクト抜群。アボカド好きにはたまらないビジュアルです。ソースにも、マヨネーズベースのワカモレ風ソースがつかわれていてまさにアボカドづくし。パティのボリュームがありますが、トマト・レタスといった野菜がしっかり摂れるのもうれしいポイントです。価格は\590（税込）です。

