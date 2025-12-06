ＡＫＢ４８が６日、東京・日本武道館で結成２０周年記念コンサート「Ｐａｒｔ２」を行い、代表曲「ポニーテールとシュシュ」「恋するフォーチュンクッキー」など全２９曲を披露した。

黄金期のメンバーがステージを鮮やかに飾った。２００９年の楽曲「ＲＩＶＥＲ」で幕を開けると、ＯＧゲストからは小嶋陽菜（３７）、指原莉乃（３３）、峯岸みなみ（３３）、柏木由紀（３４）が集結。開催３日目にして初登場となる４人が、現役メンバー顔負けのパフォーマンスを届けた。

「君のことが好きだから」では、小嶋がトロッコで場内を巡り「みんな久しぶり〜！ ＡＫＢ、２０周年おめでとうございます」とメッセージ。「最年長頑張ってま〜す」と古参のファンに手を振る場面もあった。

昨年７月に第１子となる女児を出産した峯岸は、自宅で前夜のライブ配信を見て「子供にご飯をあげながら『ここに戻るの！？』と思ったけど、ファンの皆さんがアイドルに戻してくれた」と感謝。昨年４月に１７年間在籍したグループを卒業した柏木は「思ったより元気いっぱい」と笑顔を見せた。

高橋みなみ（３４）は５日に続き、２夜連続の出演。「２０周年応援総団長」として声を枯らし、「飛ばしすぎて私の衣装が飛びました」と、衣装が破れるハプニングに照れた。

たかみな、こじはる、指原ら涙を流すほど完全燃焼した先輩たちに、現役メンバーも若さあふれるパフォーマンスで応えた。

現総監督の倉野尾成美（２５）は「卒業生の皆さんが、現役メンバーと同じ熱量で準備してくださったことに感化された」。研究生も加えた総勢４８人で、２０年間歩んだ歴史の結晶を見せつけた。（堀北 禎仁）

〇…２１年のダンスナンバー「根も葉もＲｕｍｏｒ」では、３０代になったＯＧ勢が猛特訓の成果を発揮。激しい踊りを完璧にこなし、ファンから大歓声が上がった。曲の終了直後には、たまらず次々に“給水”。「１時間ぐらい休憩していい？」とこぼした高橋は、「ＡＫＢを卒業してから、限界を突破することがなくて…。体がババアすぎる」。峯岸も「プレッシャーに耐えきれず泣いていた」と振り返った。