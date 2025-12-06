女優の二階堂ふみらを輩出した「美少女図鑑」とエイベックスが主催する次世代美少女シンガー発掘オーディション「美少女歌祭２０２５」最終審査・授賞式が６日、都内で開催された。

グランプリには、大阪府出身の樋口風花さん（２２）が、審査員特別賞には静岡県出身のさくらさん（２３）、喜多風華さん（１２）が輝いた。

樋口さんは「はじめての賞。自分のやってきたことが認めてもらえた気がして本当にうれしい。１番の支えでありファンである母に報告したい」とにっこり。

普段は、カフェでアルバイトしながら歌手を目指しているそう。「物心ついたころから歌が好きだった。中学１、２年生のころから韓国人の先生に歌を習っていた。それから高校２年生から丸２年間、１人で韓国に歌の留学をしに行った」と明かし「曲の感情を伝えたい。たくさんの方に聞きいってもらえるような音楽や形にとらわれない自分の音楽をしたい」と意気込んだ。

また、シンガーソングライターのＭｉｙｕｕがゲスト審査員として登場。「ＯＶＥＲ ＹＯＵ」を披露した他、プレゼンターを務めた。グランプリの樋口さんには「本当にオーラがステキ。空気感のある声が大好き」といい、「これから歌っていく時に辛いタイミングがあるかもしれないけど、音楽を大好きでいつづけてほしい」と背中を押した。

また「私も音楽活動を始めたきっかけがオーディションだった。皆さんそれぞれの強みを活かしていただけたら、これからステキなシンガーになるんだろうなと感じました」と笑顔をみせた。