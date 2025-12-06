稲垣貴子「整える2日間」の食事公開 夫・稲垣啓太選手作の夕食も「栄養しっかり考えられてる」「参考になりすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】モデルの稲垣貴子が12月5日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。日常の食事の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ラグビー日本代表の美人妻「参考になりすぎる」整える2日間の食事
貴子は、「【整える2日間】お弁当作りと朝の下駄ルーティン／日々の小さな積み重ね」というタイトルで、「日常の中の『整える2日間』を切り取った記録」として日々の様子を動画で公開。勉強会があるというこの日は、大きな鮭とブロッコリーが入ったお弁当を作り「午後も頭がぼんやりしないように少し調整しています」とご飯は40gにおさえ、新しいわっぱのお弁当箱に美しく詰める様子が写し出された。2日目の昼食には、蒸篭蒸しのさばの味噌煮なども披露している。
また、先に帰宅していた夫でラグビー日本代表の稲垣啓太選手が作ったという夕飯の様子も公開。野菜と鶏肉を煮込んだ「プルドチキン」を白ご飯にたっぷりと載せ、貴子が「今日もすごい量ですね…」と声をかけると、器に盛り付けをしていた啓太選手が「これでご飯250g！」と返事をする声が聞こえる場面もあった。
この投稿に、ファンからは「栄養しっかり考えられてる」「体に優しいご飯」「お魚しっかり食べてる」「プルドチキンめちゃくちゃ美味しそう」「夫婦仲良しで素敵」「参考になりすぎる」といった声が上がっている。
貴子と啓太選手は2022年1月26日、それぞれのSNSにて結婚を発表。“笑わない男”と言われていた啓太選手が笑みを浮かべた2ショットに大きな注目が集まった。2023年8月29日には、新井貴子だった芸名を稲垣貴子に改名したことを報告している。（modelpress編集部）
