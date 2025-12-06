フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１９３・６４点で４位となり、合計３０２・４１点で２位に入った。

イリア・マリニン（米）が世界最高得点の２３８・２４点をマークし、合計３３２・２９点で優勝。佐藤駿（エームサービス）は３位だった。アイスダンスは世界王者のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が制した。

決して悪くない内容だった。それでも狙っていた優勝には届かず、鍵山は笑顔を見せつつ首をかしげた。

冒頭の４回転サルコーはきっちりと着氷。その後も大きく崩れることはなかったが、連続ジャンプの回転数が予定より少なくなるなどミスはあった。シーズンベストのスコアにも素直には喜べなかった。

男子は２シーズン無敗を継続するマリニンの独壇場だ。その絶対王者にＳＰで１４・７２点差をつけて臨んだフリー。鍵山も「せっかくつかんだチャンスを逃さないように自分に打ちかちたい」と意気込んでいたが、その想定以上にライバルの強さが圧倒的だった。

マリニンはクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を含む６種類７本の４回転ジャンプを組み込んだハイレベルな構成を完遂し、高得点をマーク。４回転ジャンプが３本の鍵山は完成度で対抗する狙いだったが、ミスがあっては及ばず、逆転負けを喫した。

どんな結果でも「ここはゴールでなく、次につなげるための通過点」。悔しさは五輪で晴らすしかない。（森井智史）