８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８が６日、東京・日本武道館で「ＡＫＢ４８ ２０ｔｈ Ｙｅａｒ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ２０２５ ｉｎ 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の３日目を開催し、この日も豪華ＯＧが集結した。

「２０周年記念コンサート Ｐａｒｔ２」として現役メンバーと一体となって武道館を熱くした。「ＲＩＶＥＲ」から始まり「１０年桜」などグループの歴史に残る名曲を歌い上げた。この日のＯＧは２０周年応援総団長の高橋みなみ（３４）、小嶋陽菜（３７）、峯岸みなみ（３３）、柏木由紀（３４）、指原莉乃（３４）、高城亜樹（３２）、倉持明日香（３６）、横山由依（３２）らが参加した。

小嶋は「（参加メンバーの）最年長、頑張っています」と語りかけ、「「新旧ＡＫＢオタのみんな元気！？」とファンとの再会を喜んだ。指原も「私の有名なファンのはげている人がいる！」となつかしみ、住んでいる愛知県岡崎市からかけつけたという峯岸は「（前日は配信を）子育てをしながら見ていた」と明かし、「ファンの皆さんがアイドルに戻してくれた」と感謝した。

「愛しさのアクセル」では初代総監督の高橋、２代目の横山、３代目の向井地美音（２７）、４代目の倉野尾成美（２５）という歴代総監督４人がそろってパフォーマンス。倉野尾は「まさか歴代総監の皆さんとパフォーマンスできるとは」と驚き、高橋は「なかなかできないことをするのが２０周年」と胸を張った。

最後にはＯＧも参加して激しいロックダンスの「根も葉もＲｕｍｏｒ」を披露。ＯＧも息を切らしながら踊りきった。終盤には指原が涙を流し、つられるように高橋も目をうるませた。「歴史がどんどん続いていってほしい」（高橋）とグループへの思いがあふれた。