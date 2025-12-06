400軒の家を片付けた整理収納のプロが見た「お金が貯まらない家」の共通点
整理収納アドバイザーとして、これまでに400軒の家を片付けてきた井田典子さん。その経験から、収納を見ればお金が貯まる家かどうかが、ある程度わかると言います。では一体、お金が貯まらない家には、どんな共通点があるのでしょうか。
井田さん：そうですね、実際その家にお金があるのかないのかは、もちろん伺っただけではわかりません。ただ、共通していることは、「何が」「どこに」「どれだけあるか」が把握できてない家が多いように思います。
家の在庫が把握できていないまま、「安いから」という理由で次々に買うことが常態化してしまっていて、どんどんモノが増えていくわけです。在庫を把握しきれてないことが、暮らし全般に及んでいて、“輪郭のぼやけた家”という感じでしょうか。同じモノを二度買い、三度買いしているわけですから、無駄な出費も多くなりますよね。
井田さん：とにかく“場所”を決めることです。「食品は収納ボックスに入るだけにする」とか、「洗剤のストックはここに置く」というように、置き場所を決めておくことが大事。隙間収納であちこちに置いていると、なかなか在庫が把握しにくいですよね。
あともう1つ、自分の家の必要量を知ることもすごく大事です。例えば、わが家の場合、トイレットペーパーは1袋買うと、だいたい2週間もつことがわかっているため、余分なストックは持たず、トイレットペーパーが最後の1個になるまで買わなくてもいいんです。
シャンプーやラップなどにしても、1本買えば何カ月もつのか。意外と自分の家の必要量を知らない人が多いんです。消費する量と期間が把握できていると、ただ安いからと買い足してしまい、在庫がダブつくこともなくなります。
――家の中にモノが多いということは、それだけお金を使って買っているということ。余計な出費を減らすためにも、必要な分だけを買うように心がけたいところです。井田さんのアドバイスを参考に、まずはストックする場所を決め、“わが家の必要量”を知ることから始めてみませんか。
教えてくれたのは……井田 典子（いだ・のりこ）さん
整理収納アドバイザー。横浜友の会（『婦人之友』読者の会）所属。これまでに400軒を超える家を訪問し、暮らしに寄り添った整理・収納術や時間の使い方などをアドバイスする。NHK総合テレビの情報番組「あさイチ」など各メディアで“スーパー主婦”として活躍する他、全国各地で実践的な講演会を行う。著書に『井田家の40年暮らしとお金のありのまま（婦人之友社）』など。
(文:All About 編集部)
