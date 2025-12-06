好き&いただきたい「岐阜県の御朱印」ランキング！ 2位「伊奈波神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
いよいよ年の瀬を迎え、心新たに新年を迎える準備を始める時期となりました。 新しい一年を良い年にできるよう、縁起の良い御朱印や特別な由緒を持つ寺社仏閣に参拝し、運気アップを図りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、御朱印に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&いただきたい「岐阜県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「シンプルなデザインの御朱印で、参拝の記念にぴったりだと思うからです」（20代女性／大阪府）、「落ち着いた雰囲気があり、御朱印の墨書きも力強くて魅力的に見えたため」（30代女性／富山県）、「魅了される墨書きに目が光る。素朴だけど美しすぎる御朱印」（30代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
回答者からは「金運・商売繁盛のご利益を願うためと、毎月最終金曜日限定の『プレミアム金文字御朱印』が人気だからです。また、金色に輝く大鳥居の印象や、特別な日にしか授与されない希少性も、人々が御朱印を求める理由です」（60代男性／東京都）、「限定切り絵御朱印が素敵すぎます」（40代女性／東京都）、「金運アップで有名な場所だから」（20代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊奈波神社／39票岐阜市にある「伊奈波神社（いなばじんじゃ）」は、美濃国第三の宮として古くから崇敬される古社です。約1900年前に創建されたと伝わり、金華山とそのふもとに広がる岐阜市の総産土神として厚い信仰を集めています。御祭神は、五十瓊敷入彦命（いにしきいりひこのみこと）で、厄除けや家内安全、商売繁盛などにご利益があるとされます。境内は緑に囲まれ、特に本殿へ続く階段や朱塗りの社殿の風景は美しく、落ち着いた雰囲気。季節ごとの祭事や特別な御朱印も人気があり、多くの参拝者が訪れる岐阜を代表するパワースポットの一つです。
1位：金神社／68票岐阜県の御朱印ランキング1位に輝いたのは、「金神社（こがねじんじゃ）」でした。「金」という名前の通り、金運や財運にご利益があるとされ、商売繁盛や出世を願う参拝者で賑わいます。御祭神は、金（こがね）大神。特に、鮮やかな黄色や金色を基調とした社殿や鳥居が特徴的で、御朱印も金色をあしらったものが人気を集めています。例年4月に行われる例大祭「金（こがね）まつり」では、絢爛豪華な神輿が練り歩き、街全体が活気づきます。金運アップを願う人々にとって、まず訪れるべき岐阜県屈指のスポットです。
