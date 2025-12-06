知識人は絶望、大衆は熱狂。習近平が「たった2文字」のスローガンで支持されるカラクリ
「自民党をぶっ壊す！」。かつて日本中を熱狂させた小泉純一郎元首相のワンフレーズ政治。実は、現在の習近平の統治手法は、これと全く同じ構造にあるといいます。
複雑な問題を切り捨て、短く明快なメッセージで敵を作る──。
知識人が眉をひそめる中で、大衆だけが拍手喝采を送る「習近平劇場」のからくりとは？
武田一顕氏の著書『日本人が知っておくべき中国のこと』（辰巳出版）より、独裁者を支える「わかりやすさ」の罠について紹介します。
【画像】首には重い看板、群衆からの罵声。習近平の父が「見せしめ」にされた歴史的証拠写真
なぜ今、安全なのか──。
中国には欧米の価値観がどんどん広がっています。1978年から臂平が改革開放を行い、外資を導入することによって欧米の価値観が入ってきました。
政治的には共産主義でも、経済的には資本主義を取り込まないと国民が働くモチベーションを見つけづらくなるからです。
だからといって、資本主義を取り込み過ぎると、共産党の存立意義がなくなってしまいます。
かつて、元官房長官・野中広務は中国について「今の中国は、共産主義ではなくて修正資本主義」だと喝破しました。1990年代から2010年頃までの中国の姿をよく言い当てています。
習近平は、市場経済を取り込むことにより、「はたして共産党は必要なのか」と疑う人も出てきかねない状況に危機感を覚えました。
そこで発想したのが“安全”というキーワードでした。共産党の位置付けをあらためて明確にするために「みなさんの安全を保障しますよ」と明言したわけです。
安全の担保、つまり「今、われわれはいじめられているけれど、この状況をみんなで力を合わせて克服して、いじめられない国にしよう」という内容を訴えて、いじめられないイコール“安全”だと言っているわけです。
この“安全”が、中国の国民の気持ちを掴みました。国民が最も求めていたものだったのでしょう。
なぜ“安全”というメッセージが国民の心に響いたのか。
これもおそらく、多くの人が自分の国は西側諸国にいじめられていると、顕在的であれ潜在的であれ考えているからです。
国民もまた、古代からの歴史と痛めつけられた近現代史から、ルサンチマン体質になっているというのが私の分析です。
今なお諸外国を恐れているからこそ、安全を担保してくれる政治家、習近平を支持したわけです。
というのも、仕事の場で知り合い、会話を交わす中国人の多くが習近平の政策ややり方に批判的な立場をとっていたからです。
肌感として、中国の国民の多くが習近平にネガティブな感情を持っていると認識していました。
ところが、どうやら私のそんな考えは間違いだったようです。その蒙昧を懇意の中国人が端的に醒ましてくれました。
「武田さん、あなたが付き合っている中国人は大学出の知識人でしょ」
確かに私が接する中国人は政治家や役人やマスコミ関係者が多く、彼らはみな知識人です。
「大学出のインテリ中国人は、今の習近平の政治ではやがて行き詰まると考えています。でも、多くの国民は、目の前の安全こそが大切です」とも言われました。
そして、経済的に豊かな人たちです。彼らは状況を比較的正確に判断するための知識や情報を持っています。
それでも、彼らは中国人の中の、ほんのひと握りでしかありません。ほかの大多数の中国人は貧しく、自分の生まれ育った土地しか知らずに人生を送ります。その大多数が、習近平を支持しているというのです。
中国では、大学卒は5人に1人くらいでしょう。この層、つまり世界情勢や経済を俯瞰できている人たちは、等身大の中国をある程度理解しています。
しかし、残りの4人は目の前の生活の安定こそが最優先事項です。
その大多数の国民に、習近平の安全というメッセージはしっかりと届いているようで、腐敗した政治家や官僚を中国政府が厳しく取り締まると拍手喝采です。日頃から自分たちは搾取されていると感じているからです。
実際に中国では汚職が横行しています。一党独裁が70年以上続いているので、既得権益を持つ権力者の腐敗は増える一方です。
「権力必腐」。長期権力は必ず腐敗します。
日本でも2023年の終わりから、自民党の裏金問題が騒がれています。細かい事情はともかく、原因は、2012年から12年間、自民党政権が続いているからと言わざるを得ません。
それを考えると、中国の一党独裁は日本の自民党政権よりはるかに長く続き、政治家や官僚や軍は権力の上に胡坐をかいています。汚職が起きないはずがありません。取り締まっても取り締まっても追い付きません。
なにしろ取り締まる側の検察、警察や軍隊でさえも腐敗しています。権力が入れ替わらない限り、解決は難しいでしょう。
現在の中国では、国民の大多数が海外の情報や、世界の中で中国がどういう位置や立場にいるのかを知りません。国が情報をコントロールしているからです。
考え、判断する材料が与えられていないので、どうしてもわかりやすい言葉、わかりやすい状況に反応してしまいます。
「自民党をぶっ壊す！」「聖域なき構造改革！」「自己責任」「抵抗勢力」など、小泉の歯切れのいい言葉、短くてわかりやすい言葉を国民は喜んで受け入れていました。それが“小泉劇場”といわれていました。
あの頃の日本の空気に、今の中国は近いかもしれません。習近平も“安全”という短くわかりやすいキャッチフレーズを国民の胸に届け、多数の支持を受け、その支持を背景に様々な政策を決定しているともいえるのです。この書籍の執筆者：武田一顕 プロフィール
1966年生まれ。東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。元TBS報道局記者。国会担当記者時代の“国会王子”という異名で知られる。また、『サンデージャポン』の政治コーナーにも長く出演し親しまれた。2023年6月退社後、フリーランスのジャーナリストに転身して活動中。大学在学中には香港中文大学に留学経験があり、TBS在職中も特派員として3年半北京に赴任していた経験を持つ。その後も年に数回は中国に渡り取材を行っている「中国通」でもある。著書に『日本人が知っておくべき中国のこと』（辰巳出版）など。(文:武田 一顕)
複雑な問題を切り捨て、短く明快なメッセージで敵を作る──。
知識人が眉をひそめる中で、大衆だけが拍手喝采を送る「習近平劇場」のからくりとは？
武田一顕氏の著書『日本人が知っておくべき中国のこと』（辰巳出版）より、独裁者を支える「わかりやすさ」の罠について紹介します。
短く明解なメッセージ──「安全」2022年の党大会で、習近平は新たに“安全”を政策の前面に打ちだしました。すべての政策を国内外の安全に紐づけると宣言したのです。
なぜ今、安全なのか──。
中国には欧米の価値観がどんどん広がっています。1978年から臂平が改革開放を行い、外資を導入することによって欧米の価値観が入ってきました。
政治的には共産主義でも、経済的には資本主義を取り込まないと国民が働くモチベーションを見つけづらくなるからです。
だからといって、資本主義を取り込み過ぎると、共産党の存立意義がなくなってしまいます。
かつて、元官房長官・野中広務は中国について「今の中国は、共産主義ではなくて修正資本主義」だと喝破しました。1990年代から2010年頃までの中国の姿をよく言い当てています。
習近平は、市場経済を取り込むことにより、「はたして共産党は必要なのか」と疑う人も出てきかねない状況に危機感を覚えました。
そこで発想したのが“安全”というキーワードでした。共産党の位置付けをあらためて明確にするために「みなさんの安全を保障しますよ」と明言したわけです。
安全の担保、つまり「今、われわれはいじめられているけれど、この状況をみんなで力を合わせて克服して、いじめられない国にしよう」という内容を訴えて、いじめられないイコール“安全”だと言っているわけです。
この“安全”が、中国の国民の気持ちを掴みました。国民が最も求めていたものだったのでしょう。
なぜ“安全”というメッセージが国民の心に響いたのか。
これもおそらく、多くの人が自分の国は西側諸国にいじめられていると、顕在的であれ潜在的であれ考えているからです。
国民もまた、古代からの歴史と痛めつけられた近現代史から、ルサンチマン体質になっているというのが私の分析です。
今なお諸外国を恐れているからこそ、安全を担保してくれる政治家、習近平を支持したわけです。
知識人と大衆を分けるもの習近平政権誕生当初は、国民の多くが習を支持している状況を、私自身は意外に感じていました。
というのも、仕事の場で知り合い、会話を交わす中国人の多くが習近平の政策ややり方に批判的な立場をとっていたからです。
肌感として、中国の国民の多くが習近平にネガティブな感情を持っていると認識していました。
ところが、どうやら私のそんな考えは間違いだったようです。その蒙昧を懇意の中国人が端的に醒ましてくれました。
「武田さん、あなたが付き合っている中国人は大学出の知識人でしょ」
確かに私が接する中国人は政治家や役人やマスコミ関係者が多く、彼らはみな知識人です。
「大学出のインテリ中国人は、今の習近平の政治ではやがて行き詰まると考えています。でも、多くの国民は、目の前の安全こそが大切です」とも言われました。
大衆に支持される習近平中国の役人はもちろん、観光で日本を訪れている中国人も、多くは歴史や経済を勉強してきた、いわゆるインテリ層です。
そして、経済的に豊かな人たちです。彼らは状況を比較的正確に判断するための知識や情報を持っています。
それでも、彼らは中国人の中の、ほんのひと握りでしかありません。ほかの大多数の中国人は貧しく、自分の生まれ育った土地しか知らずに人生を送ります。その大多数が、習近平を支持しているというのです。
中国では、大学卒は5人に1人くらいでしょう。この層、つまり世界情勢や経済を俯瞰できている人たちは、等身大の中国をある程度理解しています。
しかし、残りの4人は目の前の生活の安定こそが最優先事項です。
その大多数の国民に、習近平の安全というメッセージはしっかりと届いているようで、腐敗した政治家や官僚を中国政府が厳しく取り締まると拍手喝采です。日頃から自分たちは搾取されていると感じているからです。
実際に中国では汚職が横行しています。一党独裁が70年以上続いているので、既得権益を持つ権力者の腐敗は増える一方です。
「権力必腐」。長期権力は必ず腐敗します。
日本でも2023年の終わりから、自民党の裏金問題が騒がれています。細かい事情はともかく、原因は、2012年から12年間、自民党政権が続いているからと言わざるを得ません。
それを考えると、中国の一党独裁は日本の自民党政権よりはるかに長く続き、政治家や官僚や軍は権力の上に胡坐をかいています。汚職が起きないはずがありません。取り締まっても取り締まっても追い付きません。
なにしろ取り締まる側の検察、警察や軍隊でさえも腐敗しています。権力が入れ替わらない限り、解決は難しいでしょう。
現在の中国では、国民の大多数が海外の情報や、世界の中で中国がどういう位置や立場にいるのかを知りません。国が情報をコントロールしているからです。
考え、判断する材料が与えられていないので、どうしてもわかりやすい言葉、わかりやすい状況に反応してしまいます。
小泉劇場と習近平劇場の共通点2000年代初頭の日本を思い出してください。当時の日本は小泉純一郎内閣のもと、郵政民営化を行い、国民から圧倒的な支持を受けました。
「自民党をぶっ壊す！」「聖域なき構造改革！」「自己責任」「抵抗勢力」など、小泉の歯切れのいい言葉、短くてわかりやすい言葉を国民は喜んで受け入れていました。それが“小泉劇場”といわれていました。
あの頃の日本の空気に、今の中国は近いかもしれません。習近平も“安全”という短くわかりやすいキャッチフレーズを国民の胸に届け、多数の支持を受け、その支持を背景に様々な政策を決定しているともいえるのです。この書籍の執筆者：武田一顕 プロフィール
1966年生まれ。東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。元TBS報道局記者。国会担当記者時代の“国会王子”という異名で知られる。また、『サンデージャポン』の政治コーナーにも長く出演し親しまれた。2023年6月退社後、フリーランスのジャーナリストに転身して活動中。大学在学中には香港中文大学に留学経験があり、TBS在職中も特派員として3年半北京に赴任していた経験を持つ。その後も年に数回は中国に渡り取材を行っている「中国通」でもある。著書に『日本人が知っておくべき中国のこと』（辰巳出版）など。(文:武田 一顕)