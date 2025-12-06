2025年に行きたい「横浜のイルミネーションイベント」ランキング！ 2位「ヨコハマミライト」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。
今回はその結果をもとに、多くの人が「ここに行きたい！」と選んだ第1位と2位のスポットを、横浜を知り尽くしたガイドがご紹介します。
「ヨコハマミライト」は、横浜駅東口からグランモール公園までの全長1.5kmを中心に行われる横浜最大級のイルミネーションイベントです。2026年2月8日まで、LEDライト約25万球によるブルーを基調とした幻想的な光で横浜・みなとみらい各エリアが彩られます。
太陽光や風力などの自然エネルギーで発電されたグリーン電力を活用する、環境に配慮したイルミネーションとなっています。
また、12月25日までは、グランモール公園「美術の広場」周辺で「みなとみらい Christmas Market 2025」が初開催。クリスマスの装飾が施されたヒュッテ（木製の小屋）が並び、クリスマスならではのスイーツやフードが販売されます。
回答者からは、「駅からみなとみらいまで広範囲に光が続いていて、街全体が華やかになる感じが魅力的です」（50代女性／兵庫県）、「幻想的な風景を楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「横浜駅東口からみなとみらいまで光の道が導いてくれて行ってみたい」（40代女性／長崎県）という声が上がっています。
「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」は横浜の街全体が光と音楽で連動する、国内最大級の光の演出が楽しめるイベント。最大の見どころは、5分間のスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」です。
過去最大の46施設が参加し、みなとみらいから山下公園までの3km以上にわたるエリア一帯で、光と音が響き合います。
さらに、2025年は大さん橋会場が「クジランド」という演出エリアに。25mの光のクジラが雄大に泳いだり、イベントテーマの「花」が咲き誇ったり、国内最大級のプロジェクションマッピングが繰り広げられます。
山下公園会場には、光るオブジェ“スターツリー”と“スターフラワー”が出現。全長約250ｍの空間が、光に包まれた庭園「ブライトガーデン」に変身します。
回答者からは、「とても規模が大きく、イルミネーションに覆われた幻想的な街を楽しめそうなのでぜひ行ってみたいです」（40代女性／東京都）、「プロジェクトマッピングがとても綺麗そうで見てみたいから」（20代女性／大阪府）、「街全体が光のアートになる体験型イルミネーションで、横浜港の壮大さを感じられるから」（30代女性／北海道）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
