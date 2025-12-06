【危険】大掃除で見つけたら迷わず捨てて！ 「特に危ないアイテム6選」と「やってはいけない捨て方」
もう何年も使っていないけれど、捨てるのが面倒でなんとなく家にあるもの。あなたの家の引き出しや物置の奥に、そんなアイテムは眠っていませんか？
「いつか使うかも」「どうやって捨てたらいいのか分からない」など、理由はさまざまだと思いますが、その存在が火災や健康被害を引き起こすなど、負の要因になる可能性もあります。
今回は、家の中に放置しておくと特に危険な6つのアイテムと、それらの正しい捨て方について解説します。
缶は金属製のため、湿気の多い場所で長期保管するとサビて腐食します。そこからガス漏れが起き、静電気やキッチンの火花に引火して爆発事故につながる危険性があるのです。
【正しい捨て方】
穴を開けるかどうかは自治体によって異なります。近年は爆発事故防止のため「穴あけ不要」とする自治体が増えているので、必ず地域のゴミ出しルールを確認してください。
穴を開けて捨てる場合は、必ず「火気のない風通しのいい屋外」で、ガス抜きキャップなどを利用して中身を完全に出し切り、自治体指定の方法で捨ててください。
また、夏場に直射日光が当たる窓辺などに放置すると、自然発火の原因にもなります。
【正しい捨て方】
自治体によって、「ガスを抜く」「水に浸してから」など指定されている捨て方が違います。分別に関しても不燃ゴミや燃えるゴミなど違いがあるので、必ず自治体の捨て方を確認してください。
ガスを抜く場合は、必ず屋外の火の気のないところで、操作レバーを押したままガスを出し切ります。
リチウムイオン電池の危険性については、頻繁にニュースにもなるのでご存じの人も多いでしょう。注意が必要なのが、モバイルバッテリーやコードレス掃除機、Bluetoothイヤホンや小型ゲーム機などに使われているものです。
リチウムイオン電池は、使わずに放置していても劣化が進みます。劣化により内部でガスが発生してパンパンに膨張したり、衝撃が加わることで発火したりする恐れがあります。一度火がつくと爆発的に燃え上がり、火災になることも……。
【正しい捨て方】
絶対に「燃えるゴミ」や「不燃ゴミ」に混ぜてはいけません。 ゴミ収集車の中で圧縮された際に発火し、大規模な火災になる事故が多発しています。
家電量販店やホームセンターなどに設置されている「JBRC回収ボックス（小型充電式電池リサイクルボックス）」や自治体が指定している回収方法で捨てるようにしてください。
製品によってはリコールが発表されているものもあるので、まずはメーカーの公式Webサイトなどで確認するようにしましょう。
コード自体も劣化して内部で断線している場合があり、発熱・発火の原因に。電源タップの寿命は一般的に3〜5年といわれています。
【正しい捨て方】
コードが変色している、硬くなっている、熱を持っているなどの異常があれば、即使用を中止しましょう。長さや素材によって「不燃ゴミ」や「小型家電リサイクル」など区分が分かれます。自治体の指示に従い処分してください。
これを知らずに調理して食べると、全身の蕁麻疹や呼吸困難などの重篤なアレルギー症状（アナフィラキシーショック）を引き起こす可能性があります。これは加熱しても防げません。
【正しい捨て方】
迷う必要はありません。中身は「燃えるゴミ（生ゴミ）」として処分し、袋（プラ・紙）は地域の分別に従って捨ててください。
変質した薬の使用は副作用のリスクがあるほか、誤飲事故の原因にもなります。
【正しい捨て方】
中身は「燃えるゴミ」として処分します。錠剤のシート（PTPシート）や目薬の容器がプラスチックの場合は、中身を捨てた後にプラスチックゴミとして分別してください。
液体薬を下水に流すのは環境負荷になる場合があるため、紙や布に染み込ませて燃えるゴミに出すのが推奨されます。
今回挙げた6つのアイテムは、日常生活に溶け込んでいるだけに、その危険性を見落としがちです。「面倒だから」と放置することは、家のどこかに小さな火種を抱え続けているのと同じこと。
これらのものを処分することは、単なる部屋の片付けではありません。「火災や事故のリスクを取り除き、自分と家族の命を守る防災活動」そのものとなります。大掃除の機会に、これらのものを積極的に処分してみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
