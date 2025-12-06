「やっと報われたなって感じです」鹿島FW鈴木優磨がJ１制覇後に心境を吐露。今季の山場となった試合は？「京都戦じゃないですか」
鹿島アントラーズは12月６日、J１第38節（最終節）で横浜F・マリノスとホームで対戦。２−１で勝利し、９年ぶり９度目のリーグ優勝を飾った。
試合後、DAZNが配信する『やべっちスタジアム』の生中継に鹿島FW鈴木優磨が生出演。MCを務める人気お笑い芸人の矢部浩之さんから、リーグ制覇後の率直な感想を問われ、「４年間、帰って来て本当に苦しい思いがたくさんあったので、やっと報われたなって感じです」と語った。
鈴木は『やべっちスタジアム』で解説を務める元日本代表FWの李忠成氏から、今シーズンで一番の山場だった試合を問われ、「京都戦じゃないですか」と少し笑みを浮かべながら答えた。
10月25日に行なわれたJ１第35節・京都サンガF.C.戦（１−１）。１点ビハインドで迎えた90＋６分、鈴木は松村優太のクロスにエリア内で反応し、右足を目一杯伸ばしてチームを救う同点ゴールを奪った。
貴重な勝点１をもたらす得点。鹿島は最終的に２位の柏レイソルに１ポイント差をつけて栄冠を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
