「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサート part2」が6日、東京・日本武道館で行われた。

4日間にわたる武道館コンサート3日目の夜公演は、OG高橋みなみ（34）の「AKB〜！」のかけ声で、09年にグループとして初のオリコン週間ランキング1位を獲得した「RIVER」から開幕した。

小嶋陽菜（37）、指原莉乃（33）、柏木由紀（34）らも登場し、現役メンバーと並んで「RIVER」「重力シンパシー」「10年桜」「君のことが好きだから」「少女たちよ」と5曲連続で今でもファンからの人気が根強い楽曲をパフォーマンスした。

小嶋は「皆さんお久しぶりです！」と叫んだ。「そこのおじさん久しぶり！そこのお姉さんも久しぶり！」と元気よくあいさつ。会場からは大きな歓声が上がった。指原も「もう久しぶり過ぎて…」と大歓声に感激。柏木は初日に続いて2度目の登場で、MCをスルーされかけ「いつになったら私はちゃんと扱ってもらえるの！」と笑い、OG間の仲の良さをうかがわせた。

中盤には、OGで初代総監督の高橋、2代目の横山由依（32）、現役メンバーで3代目の向井地美音（27）、4代目で現総監督の倉野尾成美（25）の「歴代総監督」4人で、「愛しさのアクセル」を披露した。倉野尾は思わず「まさか皆さんでパフォーマンスできるとは…」と喜ぶと、高橋は「もう今日しかない」と笑わせた。

峯岸みなみ（33）、北原里英（34）ら現在子育てに励むメンバーも駆けつけ、全力でパフォーマンス。北原は「年を重ねていきますが、皆さんの思い出として、ずっといさせてください」とファンに熱い思いを伝えた。

終盤には、グループの20周年を祝して「涙サプライズ！」で「Happy！Happy！Birthday！」と歌い、AKB48屈指のダンスナンバー「根も葉もRumor」もOGと現役メンバーで披露。歌い終わるとOGは倒れ込むように座り、ステージ上でまさかの酸素を吸入。高橋は「がんばったけど、体がババア過ぎてもう…」と疲れきり、峯岸も「プレッシャーに負けて深夜に泣いた」と大きな緊張感を持っていたことを明かした。

現役メンバーの山内瑞葵（24）、八木愛月（20）らもセンターに立ち、キレのあるダンスで会場を沸かせた。

現役メンバーを代表して向井地は「同じ時代を生きていたらこういうコンサートがあったのかな。一緒にライブをできてよかった」と喜んだ。

アンコールを受け、最後の曲「夕陽を見ているか」を歌い終わると、高橋と指原は思わず涙ぐんだ。