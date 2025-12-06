巨人・佐々木俊輔外野手が６日、東京・稲城市のよみうりランドで行われた「ＧＩＡＮＴＳ Ｄａｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ２０２５」のトークショーに参加。集まった５６４人のファンの前で「来シーズンは開幕１番センターを目標にこのオフ練習したいなと思っています。３枠しかない外野のレギュラーに定着できるよう頑張ります」と宣言した。

１番バッターへのこだわりについては「今まで高校も大学も１番を打ってきましたし、社会人も２年間１番を打たせてもらって常に『チームの顔だ』と言われながらやってきた。チームの顔になりたい。そこのこだわりですかね」と明かした。「１番が１本打つことがチームにとってもすごい大きくなると思うし、阪神でいったら近本さんが本当まさにそういう、１番らしい１番だと思うので。顔負けしないような１番を目指したい」と力を込めた。

新たに帝京高の先輩である松本剛が日本ハムから加入し、来季は外野のレギュラー争いがさらに激しさを増す。それでも「よく言われますけど、結局誰が来ようがちゃんと結果を出さないと出られないことには変わりないので。しっかり自分の中でまず『１番・センター』にこだわって。自分が（外野）３ポジションできるのも強みにして、どこでもレギュラーを取れるようにしっかり準備する。レギュラー定着を目標に掲げて来年１年間やりたいなと思います」と話した。

２年目の今季は出場５３試合で打率２割４分８厘、１０打点。ＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージ（横浜）では“プロ１号”もマークし、夏場以降に力を発揮した。来季意識するのは「（走攻守）全部。足が売りなので盗塁もできたらアピールになるだろうし、長打力も消さずにやりたい。その２つとなったら難しいのは分かっていますけど、簡単なことをやって達成するよりは、難しいことにどんどん挑戦していきたい。全部においてレベルアップしたい」と高みを見据えた。