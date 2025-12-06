◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、女子フリーにショートプログラム（SP）5位の坂本花織（シスメックス）が、逆転3位で銅メダルに輝いた。

坂本は2番滑走で登場。「愛の讃歌」に乗って冒頭のダブルアクセルから全てのジャンプを着氷。大きなミスなく終えた。中野園子コーチらと入念に確認した動きを、本番でも見事に実行した。演技が終わると、やり切った表情で、笑顔を見せながら大きく息をついた。合計で218.80点となった。

演技を全て見届けた上で3位が決まると、坂本は取材エリアで泣き崩れた。「良かった、滑り込み…。このグランプリで枯れるぐらい泣いている…」とうれし涙をこらえきれなかった。

前日5日のSPでは冒頭の3回転ルッツが2回転となり、規定によって0点となった。「練習でもしないミス。何が起こったか分からなかった」。まさかの失敗を引きずらずに何とか立て直したが、信じられない事態に大粒の涙がこぼれた。

「ファイナルはどうもうまくいかんなあって。なんでかなあて思っちゃうくらい」

3年前のGPファイナルはフリーで崩れて5位。2年前は初優勝を飾ったが、昨年は3位だった。相性の悪さを感じながらも、五輪選考も兼ねる中、とどまるわけにはいかなかった。中野園子コーチからは「明日はうれし泣きできるようにしよう」と声を掛けられ「嫌な気持ちは今日に置いておいて。明日になったら切り替えます」と前を向いた。

その成果が出て、最後はうれし涙の銅メダル。最高の笑顔で表彰台に乗った。

▽ミラノ・コルティナ五輪代表選考 各3枠の男子と女子は全日本選手権の優勝者が自動的に代表入り。2人目は全日本2、3位やGPファイナルの日本勢上位2人、全日本終了時点で国際スケート連盟（ISU）公認のシーズン最高得点の上位3人から選ぶ。3人目は全日本終了時の世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイント上位3人などを選考対象に加える。2枠のペアは全日本1、2位と全日本終了時の世界ランキング、シーズン最高得点の最上位から総合的な判断で選出。