オランダのクーマン監督が日本を評価「強い国だ」「さっき吉田麻也に会った」
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の組み合わせ抽選会が現地時間5日に行われ、日本代表はオランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフB勝者と同居するグループFに入った。オランダを率いるロナルド・クーマン監督のコメントを同国メディア『AD』が伝えている。
オランダはポーランドやフィンランドと争った欧州予選グループGを6勝2分の首位で終え、本大会にストレートインを果たした。日本には2010年南アフリカ大会のグループリーグで1-0の勝利を収めるなど、過去3度の対戦で2勝1分と勝ち越している。
クーマンは抽選会後のインタビューで「日本はいつもコンディションが良く、強い国だ。スピードとテクニックに優れた選手たちがいる。特にフィットネスレベルが非常に高い」と印象を語った。
サウサンプトンの監督時代には、元日本代表キャプテンのDF吉田麻也(現LAギャラクシー)を指導。「さっき吉田麻也に会ったところだ。彼はサウサンプトンで私の下でプレーしていた。また会えて嬉しいよ」と、抽選会にゲスト出演した教え子との再会を喜んだ。
組み合わせ抽選結果に関しては「グループ分けは悪くなく、満足できるものだと思う」とし、「これから準備を進める。それが最も重要なことだ」と今後を見据えた。
