ブラジル指揮官アンチェロッティがネイマールのW杯出場について言及「はっきりさせておきたいが…」
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がFWネイマールのワールドカップ出場の可能性について言及した。ブラジル『グローボ』が伝えている。
W杯の組み合わせ抽選会が現地時間5日に実施され、6大会ぶりの優勝を目指すブラジルはモロッコ、スコットランド、ハイチと同居するグループCに入った。
アンチェロッティ監督は抽選会後、ネイマールのW杯招集について問われると「みんなが非常に興味を持っていることはよく理解している。はっきりさせておきたいが、今は12月で、ワールドカップは(来年)6月にある。ワールドカップに行くチームは5月に選ぶつもりだ」と返答した。
エースのネイマールは大怪我に見舞われた2023年10月以降、所属するサントスではプレーしているが、代表からは2年以上遠ざかっている。
指揮官は「もしネイマールが出場に値するなら、もし彼が他の誰よりもうまくいっているなら、彼はワールドカップでプレーするだろう。それで終わりだ。私は誰に対しても借りはない」と語った。
W杯の組み合わせ抽選会が現地時間5日に実施され、6大会ぶりの優勝を目指すブラジルはモロッコ、スコットランド、ハイチと同居するグループCに入った。
アンチェロッティ監督は抽選会後、ネイマールのW杯招集について問われると「みんなが非常に興味を持っていることはよく理解している。はっきりさせておきたいが、今は12月で、ワールドカップは(来年)6月にある。ワールドカップに行くチームは5月に選ぶつもりだ」と返答した。
エースのネイマールは大怪我に見舞われた2023年10月以降、所属するサントスではプレーしているが、代表からは2年以上遠ざかっている。
指揮官は「もしネイマールが出場に値するなら、もし彼が他の誰よりもうまくいっているなら、彼はワールドカップでプレーするだろう。それで終わりだ。私は誰に対しても借りはない」と語った。