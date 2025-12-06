鹿島GK早川友基が全試合フルタイムV! W杯対戦国決定も「臆せず何をできるのかのほうが重要」
[12.6 J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM メルスタ]
絶対的守護神として38試合3420分間フルタイム出場--。日本代表GK早川友基がシーズンを通して抜群の安定感を誇り、鹿島アントラーズに9年ぶりのJリーグタイトルをもたらした。飛躍のシーズンを終えた26歳は「優勝できてよかったなという気持ちと、ホッとしたなという気持ち」と心境を語った。
試合を通じて見せている落ち着きと同様、リーグ優勝という栄誉をも冷静に受け止めていた。
「自分より上の選手は今までもタイトルを取ってきたり、悔しい思いをしてきた選手たちがいて、その人たちの苦労を見ていると報われてよかったなという思い。まだ正直自分は優勝したという実感よりも、いつも通り試合が終わってミックス(取材エリア)に来るみたいな感じ。なんなら来週もまた試合があるんじゃないかというくらいのメンタル状態でいられている」(早川)
早川によると、そうした精神状態の背景にあるのは「こういったピリピリした試合を積み重ねられているからこその良いサイクル」だという。鹿島での優勝争いに加え、日本代表で刻んだ国際Aマッチ3試合の経験がブレないメンタリティをより強固なものとしているようだ。
約半年後には北中米ワールドカップも控えているなか、まだまだ飛躍が期待される立場。早川自身も成長への意欲は強く、今年1年の総括を問われた際も「自分に関わってくれた方に感謝したいし、自分も期待をより上回っていけるように成長していきたい」と早くも来季への決意を語った。
この日の未明にはW杯の組み合わせ抽選会が行われ、日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者との対戦が決定。それでも淡々と目的地を見つめている。「W杯の抽選をする前から、どこと当たっても難しいのは承知の上なので。例えば今回はオランダと当たるけど、そういった国に自分たちが臆せず何をできるのか、今まで積み上げてきたことが出せるかというほうが重要なので、そこに気を取られる必要はないのかなと思う」。まずは自己研鑽に全てを注ぎ、より逞しくなった姿で新たなシーズンを迎える構えだ。
(取材・文 竹内達也)
