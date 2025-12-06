3G10Aを記録した左サイドの仕掛け人、柏MF小屋松知哉「自分の良さを出せたシーズンだった」
[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]
最終節を前に、首位・鹿島と勝ち点1差。柏レイソルは、自らは勝利または引き分けたうえで、鹿島の試合結果に優勝の行方を委ねなければいけなかった。
柏の相手は難敵・町田。J1を舞台にしてからの町田との対戦成績は、1分2敗と未勝利。5月17日のアウェーでの試合では、町田の圧力に屈して0-3の完敗。柏が苦手とする強度を武器にするチームだが、優勝をかけた大一番では、オウンゴールでの得点ながら1-0での勝利をおさめた。DF小屋松知哉は、町田からつかんだ勝利で、チームとしての成長に実感を込める。
「僕らのスタイル的に、町田さんみたいな戦い方するチームは苦手だったし、なかなか勝てなかったっていうところを最後の最終節で克服できたと思いますし、1-0でしっかり勝ったっていうところは、チームの集大成というか、シーズン通してレベルアップできてる中のいい試合だったとは思います」
柏が勝利をあげたものの、同時刻に行われていた鹿島もまた勝ち点3をつかみ、鹿島が9年ぶりの優勝を勝ち取った。
ホーム最終戦のセレモニーを終えてミックスゾーンに現れた小屋松は、「悔しいですね。1年通した中でタイトルを狙える位置だったし、この『(勝ち点)1差』っていうところの悔しさと、今日勝ったけどタイトル取れなかった悔しさがあったんで、率直には今は悔しい気持ちの方が大きいと思います」と吐露した。
柏で4シーズン目、出色のプレーを見せた1年だった。柏では中央からサイドまでさまざまな攻撃的ポジションでプレーしていた小屋松は、今シーズンから志願して左ウイングバックのポジションへ。シーズンのなかでは、右ウイングバック、シャドーに入ることもあったが、最も輝いたのは左ウイングバックだった。小屋松が左サイドから切り込むドリブルは、パスサッカーを志向する柏のアクセントとなり、数字のうえでも3ゴール10アシストを記録。柏在籍1年目の2022シーズンに4ゴールをあげているが、10アシストは特筆すべき数字だ。
「アシストに関しては2桁取れたっていうのはよかったし、ゴールに関してはもう少し取っていきたかった部分ではあったので、そこは自分のクオリティを上げていかないといけない部分」とさらなる成長を誓う。
「自分の良さを出せたシーズンだったし、チームにプラスの影響を多く与えられたんじゃないかな、と少しは思ってるので、まだ改善する部分だったりとか反省するところは多いですけど、そこはとりあえず忘れて、しっかりこれから休みたいなと思います」
束の間の休息を経て、新たなシーズンに挑む。
(取材・文 奥山典幸)
