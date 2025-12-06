CB起用で可能性みせた町田DF望月ヘンリー海輝、W杯対戦国決定には謙虚な決意「おれが言うのもおかしいけど、自信を持ちながら…」
[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]
自らの成長を示した最終節となった。FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝は本来のWBからシーズン終盤でCB起用。優勝争いを演じる柏レイソルのエースFW細谷真大を封印した。「僕としてはあまりやれたという印象はない」と謙虚に答えながらも新たなポジションでの手応えも語った。
怪我人も出るなか、本来WBでプレーしてきた望月は3バックの右で起用された。逆転優勝を目指す柏のエースである細谷に鋭い突破を許されながらも、望月は体を張った守備でピンチを切り抜ける。味方のオウンゴールによる失点で試合は敗れたものの、自らの役割を全うした。
「ギリギリのせめぎ合いのところでなんとかやれていたシーンもあったけど……」。そう振り返る望月はピンチの場面の課題を挙げる。「チームとしてはもっと危機になる段階の前で抑えたいシーンが多かった」と自陣に入り込まれたシーンに悔しさをにじませた。
不慣れなCB起用で学びは多かった。「WBと守備の守り方が違う。後ろからの潰しだったりは、まだまだ源くん(昌子源)とか、ハチくん(岡村大八)と比べてまだまだ足りないものがあった。そこはもっと伸ばしていきたいと思いつつ、僕でもやれるところはあったので、そこも継続していきながら、さらに良くしていきたい」。日本代表にも名を連ねる24歳は、たしかな成長を実感していた。
来年には北中米ワールドカップも控える。メンバー候補の一人でもある望月は、前日深夜に行われた組み合わせ抽選会の結果に「どのチームが来ても代表としてやることに変わりない」と気を引き締める。
「簡単な相手ではないけど、それはW杯に出ている相手は全部そう。自分が選ばれる選ばれないは別として、代表としてベストを出して戦うことが大切なのかなと思う」
初戦に相まみえる強豪国オランダについても語る。「ヨーロッパの中でも屈指。だけど、日本も自分たちの力を証明して勝ち上がっていった実績がある。おれが言うのもおかしいんですけど……(笑)。そこで驕るわけではなく、自信を持ちながらさらに高めていくことが大切だと思う」。半年後の大舞台には、もちろん自身も立つつもりだ。急成長を続ける大器は、さらなる成長を誓った。
(取材・文 石川祐介)
自らの成長を示した最終節となった。FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝は本来のWBからシーズン終盤でCB起用。優勝争いを演じる柏レイソルのエースFW細谷真大を封印した。「僕としてはあまりやれたという印象はない」と謙虚に答えながらも新たなポジションでの手応えも語った。
怪我人も出るなか、本来WBでプレーしてきた望月は3バックの右で起用された。逆転優勝を目指す柏のエースである細谷に鋭い突破を許されながらも、望月は体を張った守備でピンチを切り抜ける。味方のオウンゴールによる失点で試合は敗れたものの、自らの役割を全うした。
不慣れなCB起用で学びは多かった。「WBと守備の守り方が違う。後ろからの潰しだったりは、まだまだ源くん(昌子源)とか、ハチくん(岡村大八)と比べてまだまだ足りないものがあった。そこはもっと伸ばしていきたいと思いつつ、僕でもやれるところはあったので、そこも継続していきながら、さらに良くしていきたい」。日本代表にも名を連ねる24歳は、たしかな成長を実感していた。
来年には北中米ワールドカップも控える。メンバー候補の一人でもある望月は、前日深夜に行われた組み合わせ抽選会の結果に「どのチームが来ても代表としてやることに変わりない」と気を引き締める。
「簡単な相手ではないけど、それはW杯に出ている相手は全部そう。自分が選ばれる選ばれないは別として、代表としてベストを出して戦うことが大切なのかなと思う」
初戦に相まみえる強豪国オランダについても語る。「ヨーロッパの中でも屈指。だけど、日本も自分たちの力を証明して勝ち上がっていった実績がある。おれが言うのもおかしいんですけど……(笑)。そこで驕るわけではなく、自信を持ちながらさらに高めていくことが大切だと思う」。半年後の大舞台には、もちろん自身も立つつもりだ。急成長を続ける大器は、さらなる成長を誓った。
(取材・文 石川祐介)