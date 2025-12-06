C大阪がアーサー・パパス監督の続投を発表「私たちの最終的な目標は…」
セレッソ大阪は6日、アーサー・パパス監督(45)が2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンのJ1リーグも引き続き指揮を執ることを発表した。
オーストラリア出身のパパス監督は過去に横浜F・マリノスのヘッドコーチ、鹿児島ユナイテッドFCの監督などを歴任し、今季からC大阪の指揮官に就任。チームはJ1リーグ戦を14勝10分14敗(勝ち点52)の10位で終えた。
以下、クラブ発表コメント
「この旅を皆様と共に続けられることを、大変光栄に思います。セレッソ大阪のサポーターの思いを背負って戦うことは特別なことであり、継続的な成功をお届けするという私の決意は、かつてないほど強まっています。今シーズンの初めに私が就任した際、掲げた目標は2つありました。それは、かつてのセレッソ大阪らしい “攻撃的なフットボール” を取り戻すこと、そして有望な才能を育て上げ、トップレベルへと導くことでした。シーズン終了にあたり、私たちは胸を張って以下の成果を誇ることができます。2025年のチームは2017年以来最多となるゴール数を記録しました。それと同時に、チームの平均年齢をリーグで4番目に高い状態から、4番目に若いチームへと変革させることができました。私たちの最終的な目標は、サポーターの皆様にタイトル(トロフィー)をもたらすことです。2025年に非常に強固な基盤を築くことはできましたが、タイトル獲得へのステップは大きく険しいものです。それは、 “ピンクの血” が流れるすべての方々のサポートがあってこそ、初めて実現できるものです!来シーズンも共に戦いましょう」
