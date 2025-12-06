チャットモンチーが、公式YouTubeチャンネルにて過去の映像作品『チャットモンチーレストラン』シリーズのライブ映像ウォッチパーティーを開催することを発表した。

2025年12月13日21時には、『チャットモンチー レストラン スープ』を配信。2007年に行われた＜チャットモンチー 日比谷野外大音楽堂 七夕ライヴ 〜天まで響け!!〜より＞、ライブ全編20曲が公開される。

続く12月23日21時には、『チャットモンチー レストラン メインディッシュ』を配信。2008年＜すごい2日間 in 日本武道館 (day2)＞より、ライブ全編21曲を公開。

さらに、2026年1月13日21時には、『チャットモンチー レストラン デザート』を配信。2006年と2009年の東京・新宿LOFT公演より7曲、2007年のSHIBUYA-AX公演より4曲を、それぞれ公開する。

「チャットモンチー レストラン 再び!!」と題された本企画は、12月から1月にかけて、“3の付く日に3公演”のライブ映像を届ける特別企画となっている。

チャットモンチーは、メジャーデビュー20周年を記念し、『chatmonchy has come』『耳鳴り』『生命力』『告白』のアルバム4タイトルを、アナログ盤として2026年4月1日にリリースすることを発表済み。今回公開されるのは、まさにそのリリースと連動する初期〜中期のライブ映像。あらためてそのライブパフォーマンスの魅力をみんなで振り返るイベントになっているという。

また、20周年記念のアナログ盤は予約殺到により購入困難な状況が続いていたが、現在は追加生産が行われ、アイテムによっては予約購入できる状況となっている。

◾️アナログパッケージ リリース情報 ◆4タイトルまとめ買い

Sony Music Shopにて【4タイトルまとめ買い】購入者を対象に、抽選で20名様に「20周年記念 オリジナル張子」をプレゼント！

※ランダム・4種のうち1種 抽選特典：20周年記念 オリジナル張子（縦約31cm×横約20cm）

抽選特典対象 まとめ買いリンク：https://kmu.lnk.to/cm20th_SMS ◆『chatmonchy has come』

2005年11月23日リリース

KSJL-6235 / 3,850円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_c [SIDE A]

1.ハナノユメ

2.DEMO、恋はサーカス

3.ツマサキ

[SIDE B]

1.惚たる蛍

2.夕日哀愁風車

3.サラバ青春 ◆『耳鳴り』

2006年7月5日リリース

KSJL-6236~7 / 5,500円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_m [SIDE A]

1.東京ハチミツオーケストラ

2.さよならGood bye

3.ウィークエンドのまぼろし

[SIDE B]

1.ハナノユメ (ALBUM Mix)

2.どなる、でんわ、どしゃぶり

3.一等星になれなかった君へ

4.おとぎの国の君

[SIDE C]

1.恋の煙 (ALBUM Mix)

2.恋愛スピリッツ

3.終わりなきBGM

[SIDE D]

1.プラズマ

2.メッセージ

3.ひとりだけ ◆『生命力』

2007年10月24日リリース

KSJL-6238~9 / 5,500円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_se [SIDE A]

1.親知らず

2.Make Up! Make Up!

3.シャングリラ

[SIDE B]

1.世界が終わる夜に

2.手のなる方へ

3.とび魚のバタフライ

[SIDE C]

1.橙

2.素直

3.真夜中遊園地

[SIDE D]

1.女子たちに明日はない

2.バスロマンス

3.モバイルワールド

4.ミカヅキ ◆『告白』

2009年3月4日リリース

KSJL-6240~1 / 5,500円（税込）

購入：https://kmu.lnk.to/cm20th_k [SIDE A]

1.8cmのピンヒール

2.ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 (Album Mix)

3.海から出た魚

[SIDE B]

1.染まるよ

2.CAT WALK

3.余談

[SIDE C]

1.ハイビスカスは冬に咲く

2.あいまいな感情

3.長い目で見て

[SIDE D]

1.LOVE is SOUP

2.風吹けば恋

3.Last Love Letter (Album ver.)

4.やさしさ