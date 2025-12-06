◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１９３・６４点、合計点３０２・４１で２位。同２位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１９４・０２点、合計２９２・０８とともに自己ベストをマークして３位だった。ＳＰ３位の世界王者、マリニン（米国）が世界最高の２３８・２４点、合計３３２・２９点で逆転優勝した。

佐藤は、自己ベストを更新して堂々の３位。前の試技ではマリニンが６種７本の４回転ジャンプを組み込む異次元のプログラムで、世界最高をマーク。「始まる前、マリニン選手の点数が聞こえてきてしまって、すごい緊張した」と明かすが「その緊張を力に変えることができた」と２年連続の銅メダルにつなげた。

次戦は代表切符がかかる全日本選手権（１９日開幕、東京）だ。「全日本選手権では、より一層、質の高いジャンプとプログラムができるように頑張っていきたいと思います」。２６年ミラノ・コルティナ五輪へまだまだ強化を進めていく。