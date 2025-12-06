◆スノーボード ビッグエア Ｗ杯第２戦・決勝（６日、中国・北京）

８人で争う男子決勝で２０２３年Ｗ杯年間王者の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が１７８・２５点をマークし、２位に入った。第１戦で３位に入った木俣椋真（ヤマゼン）に続き日本勢が２戦連続の表彰台に立った。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考大会で、結果を残して初の五輪へ一歩前に進んだ。

決勝は３回のうちベストの２回が得点に採用され、昨季から続く五輪代表選考レースで争いがし烈な中、２１歳の木村は、勝負の３回目にスイッチバックサイド１９８０（５回転半）を決めた。両手を広げて喜んで一時、首位に立った。しかし、その直後に２２年北京五輪金メダルの蘇翊鳴（中国）が、大技をメイクし逆転。１８１・００点を出した地元のヒーローが貫禄の今季Ｗ杯開幕２連勝を飾った。五輪初出場を目指す２０歳の宮村結斗（ムラサキスポーツ）は１７２・７５点で４位となった。

日本勢３人が臨んだ女子決勝は、１８歳の鈴木萌々（キララクエスト）が計１４５・２５点をマークし、Ｗ杯で自身３度目の表彰台となる３位に入った。２回目にフロントサイド１０８０（横３回転）で板をつかむグラブを入れて８２・００点を出した。深田茉莉、岩渕麗楽、鬼塚雅で表彰台を独占した第１戦に続き日本勢が２戦連続表彰台に立った。

１８年平昌、２２年北京五輪代表の鬼塚は１回目に大技で８５・５０点を出し、暫定トップに立ったが、勝負の３回目に転倒があって得点を伸ばしきれず。計１１８点で５位だった。

２２年北京五輪銅で今年の世界選手権覇者の村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、３回目に大技のバックサイド・トリプルコーク１４４０に挑んだが、着地を決められず悔しげな表情。１０９・５０点で６位だった。