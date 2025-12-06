CVLTEが、2026年1月26日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて＜PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞を開催することを発表した。

本発表は、現在配信中の3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』携えた東名阪ツアー＜PHOBIA SYNDROME TOUR＞のファイナルである愛知・名古屋公演の終演後にアナウンスされた。なお、＜PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞は同ツアーの追加公演となる。

11月22日に開催された東京公演のチケットソールドアウトを受けての追加公演、また2026年1月21日の『PHOBIA SYNDROME』CDリリースイベントとしても急遽決定した。チケットは本日21時より販売開始する。

3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏のオルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現した1枚に仕上がっているという。

◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』

2025年12月3日（水）配信リリース

配信：https://fcls.lnk.to/P_S 2026年1月21日（水）パッケージリリース

CD：https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD 『PHOBIA SYNDROME』アートワーク ［CD］

KSCL-3641 価格：3,500円（税込み） ［収録楽曲］

01.the voYd.

02.realitYhurts.

(TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ)

03.症状(main menu)

04.shinjuku syndrome.

05.h2o.wav (feat. TSS)

06.greedY.

07.歌えない

08.I hear a sound.

09.eepY.EXE (iRis.EXE)

10.bloodYhell.

11.whY. (feat. demxntia)

12.恐れ (savepoint)

13.shibuya phobia.

14.allium. (1111)

15.eoe.

16.空虚 ◆シングル「shinjuku syndrome.」

配信：http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome

◾️＜CVLTE pre. PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞ 2026年1月26日（月）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

18:30開場 / 19:00開演

お問合せ： SHIBUYA CLUB QUATTRO

03-3477-8750 ▼チケット料金

オールスタンディング

前売り /￥5,000（税込）

※1ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可 チケット詳細：https://6457.zaiko.io/buy/1Af2:LY6:3115d

※販売期間 12月6日（土）21:00〜1月25日（日）23:59

※なくなり次第終了 ▼注意事項

本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。

会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。

撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。