CVLTE、 アルバムのCDリリースに合わせて＜PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞開催決定
CVLTEが、2026年1月26日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて＜PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞を開催することを発表した。
本発表は、現在配信中の3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』携えた東名阪ツアー＜PHOBIA SYNDROME TOUR＞のファイナルである愛知・名古屋公演の終演後にアナウンスされた。なお、＜PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞は同ツアーの追加公演となる。
11月22日に開催された東京公演のチケットソールドアウトを受けての追加公演、また2026年1月21日の『PHOBIA SYNDROME』CDリリースイベントとしても急遽決定した。チケットは本日21時より販売開始する。
3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏のオルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現した1枚に仕上がっているという。
◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』
2025年12月3日（水）配信リリース
配信：https://fcls.lnk.to/P_S
2026年1月21日（水）パッケージリリース
CD：https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD
［CD］
KSCL-3641 価格：3,500円（税込み）
［収録楽曲］
01.the voYd.
02.realitYhurts.
(TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ)
03.症状(main menu)
04.shinjuku syndrome.
05.h2o.wav (feat. TSS)
06.greedY.
07.歌えない
08.I hear a sound.
09.eepY.EXE (iRis.EXE)
10.bloodYhell.
11.whY. (feat. demxntia)
12.恐れ (savepoint)
13.shibuya phobia.
14.allium. (1111)
15.eoe.
16.空虚
◆シングル「shinjuku syndrome.」
配信：http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome
◾️＜CVLTE pre. PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW＞
2026年1月26日（月）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
18:30開場 / 19:00開演
お問合せ： SHIBUYA CLUB QUATTRO
03-3477-8750
▼チケット料金
オールスタンディング
前売り /￥5,000（税込）
※1ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可
チケット詳細：https://6457.zaiko.io/buy/1Af2:LY6:3115d
※販売期間 12月6日（土）21:00〜1月25日（日）23:59
※なくなり次第終了
▼注意事項
本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。
会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。
撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。
