昭和ヘア → 一気に今っぽ！【40・50代】が参考にしたい♡「大人のトレンドヘア」

トレンド要素を押さえて、懐かしげなヘアスタイルから脱却！ 今の長さをベースにレイヤーを入れるだけで、手軽にプチイメチェンできます。大胆に長さを変える必要がなく、伸ばしかけでも挑戦しやすいのが嬉しいポイントです。大人の余裕を感じる旬のヘアスタイルにアップデートしてみて。

色気とゆとりが香るくびれ

肩の長さに低めにレイヤーを入れたくびれヘア。曲線的なアウトラインが女性らしい印象です。表面を軽く巻き毛先を外ハネにスタイリングすると、レイヤーの動きをより楽しめます。下ろしているだけでエフォートレスに決まるので、ヘアアレンジが苦手な人にもおすすめ。

立体感が増すハイライト合わせ

控えめにレイヤーを入れて細いハイライトをプラスすると、立体感と動きが生まれます。全体に均一な明るさを作ることで、白髪が目立たなくなるのも嬉しいポイント。そのままでも軽やかに見えますが、巻くことでさらにふわっと仕上がります。

ハンサム派ならウルフ寄せ

かっこよさを求めるなら、襟足を長くシャープに残してウルフっぽさを出してみて。とくに、レイヤー位置を低めにするのは、今注目されている新鮮みのあるヘアスタイル。カジュアルな着こなしとも相性がよく、ほどよい抜け感もまとえます。

冬服との組み合わせもバッチリ

毛先だけにウルフの要素を入れた、プチウルフも今っぽいアレンジ。画像のような立体感のあるニットはもちろん、トレンドのファー素材や肩まわりにボリュームのある洋服とも、バランスを取りやすいです。オリーブで赤みを抑えれば、一層垢抜けて見えやすいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tomomi__hair様、@osm1019様、@t.ikeda214様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S