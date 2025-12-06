羊文学、「そのとき (Squid Remix)」のビジュアライザー公開
羊文学が、12月5日にリリースした最新アルバムのデラックスエディション第2弾『D o n’ t L a u g h I t O f f (T r u l y D e l u x e)』に収録されている「そのとき (Squid Remix)」のビジュアライザーを公開した。
「そのとき」のリミックスを手掛けたのは、UKブライトンで結成された5人組バンド・Squid。Aphex Twinらを擁する名門・Warp Recordsと契約し、スリリングかつ革新的なサウンドで賞賛を浴びている存在だという。
https://youtu.be/lztERzebtWc
今回リリースされた「T r u l y D e l u x e」には、yunè pinkuとSquidに加え、先行配信されたMiso Extraによる「more than words」Remixも完全収録。ヨーロッパツアーを経て、よりグローバルな視座を獲得した羊文学が、UKのアーティスト3組とコラボレーションによるRemix楽曲をぜひチェックしていただきたい。また、「そのとき(Squid Remix)」のビジュアライザーも明日羊文学公式YouTubeチャンネルにて公開予定とのことだ。
◾️『D o n’ t L a u g h I t O f f (T r u l y D e l u x e)』
配信ページ：https://fcls.lnk.to/DLIO_TD
▼収録曲（全16曲）
そのとき
いとおしい日々（ブルボン オリジナルビスケットシリーズTVCM タイアップ楽曲）
Feel（TVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌)
doll
声（フジテレビ系月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』主題歌）
春の嵐
愛について
cure
tears（映画「かくしごと」主題歌）
ランナー
未来地図2025（TAKANAWAGATEWAYCITY未来体験シアターオリジナル楽曲）
Burning（TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌）
don’t laugh it off anymore
14.Burning (yunè pinku Remix)
15.more than words (Miso Extra Remix)
16.Sonotoki (Squid Remix)
◾️＜まほうがつかえる2025＞
2025年
12月19日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売6,500円（税込）
問い合わせ先：ホットスタッフ 03-5720-9999 https://www.red-hot.ne.jp
12月25日（木）大阪・フェスティバルホール
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売6,500円（税込）
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com
企画 / 制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION
協力 F.C.L.S.
総合問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com
◾️＜羊文学「SPRING TOUR 2026」＞
2026年2月24日（火）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
2026年3月1日（日）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17:00 START 18:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
2026年3月5日（木）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2026年3月10日（火）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
2026年3月19日（木）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日（水）発売
○通常盤［CDのみ］
価格：3,850円（税込）
○初回限定盤 [CD+Blu-ray]
価格：6,600円（税込）
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]
価格：8,800円（税込）
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。
関連リンク
◆羊文学 オフィシャルサイト
◆羊文学 オフィシャルX
◆羊文学 オフィシャルInstagram
◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆羊文学 オフィシャルTikTok
https://youtu.be/lztERzebtWc