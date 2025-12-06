大道芸人・もりやすバンバンビガロが６日、新宿・ルミネｔｈｅよしもとで単独ライブ「ルミネＢＡＢＡＢＡＢＡＡＡＡＮ！！！」を開催した。

芸歴２３年を経て１１月より大阪から東京へ活動拠点を移したもりやすバンバンビガロ。もりやすバンバンビガロがルミネｔｈｅよしもとで単独ライブを開催するのは今回が初。

「２０２３年 第八回 上方漫才協会大賞 劇場賞」を受賞し、劇場を中心に活躍を続けるもりやすバンバンビガロは公演後に取材に応じ、「ふわふわしたまま終わっちゃったんですが、応援してくださってるなと感じてうれしかった」と感想を述べた。

東京に来て１年。「劇場中心という意味では変わらないんですが、普段会わなかった芸人さんと会うようになった」と変化を明かし、「やっぱりまだ緊張しちゃう」と語った。

東京来てびっくりしたことについては「東横線。やばないですか。東横線とか中央線はぎゅうぎゅうなのにまだ入ってくる。なので僕は各駅停車に乗るようにしてます」と話した。

親交のあるナインティナインの岡村隆史からはＬＩＮＥで「コンクリートジャングルへようこそ」と歓迎のメッセージがあったという。

来年３月２９日には再びルミネｔｈｅよしもとで単独ライブを行うことも発表。「今日来た方がまた来てくださったら満席になるんやろうなと」と笑った。