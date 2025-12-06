性別を問わず楽しめる！KEM 2025 Autumn / Winter Collection
ソナーポケットのメンバーがディレクションを行うブランド「KEM(ケム)」より、2025年Autumn / Winter Collectionアイテムが登場。
「平成レトロ」をテーマにしたユニセックスな新作が、KEM MARKETや「niko and …」一部店舗などで展開中です！
KEM 2025 Autumn / Winter Collection
発売日：2025年12月5日(金) 10:00〜
価格：各7,700円(税込)
販売場所：KEM MARKET、「niko and …」一部店舗、公式WEBストア and ST
アーティストグッズと一線を画し、ユニセックスで着用できるスタンダードなアイテムを展開するブランド「KEM」。
25AWコレクションでは、ソナーポケットのメンバーの思い出が詰まった「平成レトロ」がテーマです。
カラーリングや生地にこだわったフーディー2種類がラインナップされました。
KEMグラフィックフーディー
カラーはBLACKとGREENの2色展開。
細部にまでこだわり抜いたデザインで、性別を問わず楽しめる仕上がりです。
KEM MARKETでの購入時には、10,000円以上の購入で送料無料となるキャンペーンも実施されます。
メンバーのこだわりと「平成レトロ」の世界観が融合した新作アイテム。
KEM 2025 Autumn / Winter Collectionの紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 性別を問わず楽しめる！KEM 2025 Autumn / Winter Collection appeared first on Dtimes.