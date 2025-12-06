きゅんとあまずっぱフュージョン！ブルボン「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」

ブルボンが、2つの味を一度に楽しめる「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」を2025年12月9日(火)に発売。

独自の製法を応用した2列構造で、見た目も味わいも新しいフェットチーネグミが登場します。

ブルボン「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」

発売日：2025年12月9日(火)

価格：オープンプライス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：50g

発売15周年を迎えた「フェットチーネグミ」から、新たなステージへ進化した新商品が登場。

「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」は、2つの味を1本にフュージョン（融合）させたニュータイプのグミです。

フェットチーネグミの特徴である「弾む噛み心地」はそのままに、これまでにないジューシーかつ奥深い味わいを楽しめます。

フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味

独自の製法を応用した2列構造が最大の特徴。

ワインにも使用される香り高いぶどう「カベルネソーヴィニヨン」と、深いビター感と甘みを兼ね備えた柑橘「ブラッドオレンジ」の2つの味が組み合わされています。

1種類だけでは生み出せない、複雑で芳醇なハーモニーを体感できる一品です。

パッケージも、新しい見た目と味わいを表現した特徴的なデザインが採用されています。

2つの味が織りなす新感覚の美味しさに注目です。

ブルボン「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」の紹介でした。

