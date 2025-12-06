2025年『紅白歌合戦』に出場してほしかったアーティストランキング！ 「Snow Man」を抑えた2組は？
『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表され、大きな話題を集めています。そこで、All About ニュース編集部は11月14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2025年の紅白歌合戦出場者」に関するアンケート調査を実施。オリジナルのランキングを作成しました。
この記事では、「『紅白歌合戦』に出場してほしかったアーティスト」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
3位はSnow Manです。Snow Manは、国民的人気を誇るアイドルグループで、11月5日にリリースされた5枚目のアルバム『音故知新』が大ヒットを記録中。2025年は大規模会場でのコンサートを行い、テレビ出演も多く大活躍しました。
幅広い世代から支持されているアイドルグループだけに、出場してほしいという票が多く集まっています。
回答者からは、「スタイルがよくてダンスがそろっているから」（50代女性／埼玉県）、「子どもが最近好きになったグループなので出てほしかった」（30代女性／宮城県）、「久しぶりに紅白でみたい」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
同票で1位に選ばれたのは嵐です。国民的人気を誇る男性アイドルグループの嵐は、2026年春ごろに行われるコンサートツアーをもってグループ活動を終了することを発表しています。
今回が最後の『紅白歌合戦』となり、多くのファンが出場を切望。特別枠での選出も期待され、もっとも注目を集めているグループです。
回答者からは、「活動終了前に紅白のパフォーマンスが見たかった」（20代女性／東京都）、「久しぶりのパフォーマンスを紅白で見たかった」（20代女性／埼玉県）、「最後に紅白歌合戦の舞台で嵐が歌っている姿を見たかったからです」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
同じく1位は米津玄師さんでした。米津さんは、これまで数多くの名曲を発表してきたアーティストで、現在も『IRIS OUT』が世界中で大ヒットを記録中。日本を代表するアーティストで、2025年も多くのヒットソングを発表してきました。
そんな米津さんですが、2024年の『紅白歌合戦』には特別企画で6年ぶりに出場。今年も、特別枠でのゲスト出演が期待されています。
回答者からは、「毎年ヒット曲を出しているのに、出場していないのが不思議です」（30代女性／静岡県）、「宇多田ヒカルさんとコラボしている曲が見たかった」（40代女性／福井県）、「今年は複数のヒット曲を出しているのに出ないのは違和感を覚えるから」（20代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では、「『紅白歌合戦』に出場してほしかったアーティスト」ランキングの結果を紹介します。
3位：Snow Man／12票
3位はSnow Manです。Snow Manは、国民的人気を誇るアイドルグループで、11月5日にリリースされた5枚目のアルバム『音故知新』が大ヒットを記録中。2025年は大規模会場でのコンサートを行い、テレビ出演も多く大活躍しました。
幅広い世代から支持されているアイドルグループだけに、出場してほしいという票が多く集まっています。
回答者からは、「スタイルがよくてダンスがそろっているから」（50代女性／埼玉県）、「子どもが最近好きになったグループなので出てほしかった」（30代女性／宮城県）、「久しぶりに紅白でみたい」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
同率1位：嵐／18票
同票で1位に選ばれたのは嵐です。国民的人気を誇る男性アイドルグループの嵐は、2026年春ごろに行われるコンサートツアーをもってグループ活動を終了することを発表しています。
今回が最後の『紅白歌合戦』となり、多くのファンが出場を切望。特別枠での選出も期待され、もっとも注目を集めているグループです。
回答者からは、「活動終了前に紅白のパフォーマンスが見たかった」（20代女性／東京都）、「久しぶりのパフォーマンスを紅白で見たかった」（20代女性／埼玉県）、「最後に紅白歌合戦の舞台で嵐が歌っている姿を見たかったからです」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
同率1位：米津玄師／18票
同じく1位は米津玄師さんでした。米津さんは、これまで数多くの名曲を発表してきたアーティストで、現在も『IRIS OUT』が世界中で大ヒットを記録中。日本を代表するアーティストで、2025年も多くのヒットソングを発表してきました。
そんな米津さんですが、2024年の『紅白歌合戦』には特別企画で6年ぶりに出場。今年も、特別枠でのゲスト出演が期待されています。
回答者からは、「毎年ヒット曲を出しているのに、出場していないのが不思議です」（30代女性／静岡県）、「宇多田ヒカルさんとコラボしている曲が見たかった」（40代女性／福井県）、「今年は複数のヒット曲を出しているのに出ないのは違和感を覚えるから」（20代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)