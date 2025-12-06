「写ってますが大丈夫ですか」りんごちゃん、入浴ショット公開もハプニング発生!? 「ドキドキしちゃう」
ものまねタレントのりんごちゃんは12月4日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開しました。
【写真】「写ってますが大丈夫ですか」
「大丈夫かなぁ？」りんごちゃんは「ぼぉーっとね。ゆぅーくりとね」とつづり、3枚の写真を投稿。浴槽のふちにもたれかかる自撮りショットなど、入浴する様子です。ホテル内にあるお風呂なのか、ラグジュアリーな雰囲気が漂っています。1枚目はバスタブの中の足と夜景が見える窓が写っていますが、反射した窓ガラスにスマートフォンで撮影をするりんごちゃんが写ってしまっています。
このハプニングにファンからは「窓に写ってますが大丈夫ですか」「ガラス越しにうつってるけど大丈夫かなぁ？」など心配の声が寄せられました。そのほかに「りんごちゃん美しい」「ねえ可愛すぎ」「ドキドキしちゃう」「素敵な時間過ごせたのね」「癒しの時間って大切ですよね」「素敵な景色 私も行きたいわぁ」などのコメントも寄せられています。
「宇野実彩子ちゃんに見えた」りんごちゃんはInstagramでオフショットなどをたびたび公開しています。10月26日には雨に濡れるソロショットを投稿。洗練されたビジュアルに、ファンからは「エェッ!! りんごちゃんなのぉ〜!?」「一瞬誰かわからなかった」「宇野実彩子ちゃんに見えた」などのコメントが寄せられていました。気になる人はチェックしてみてください。(文:熱帯夜)
