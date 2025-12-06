旅先で食べたい「神奈川県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「肉まん・点心」、1位は？ 【2025年調査】
冬休みや連休を利用して旅の計画を立てる際、最も期待が高まるのが「現地の美味しいもの」ではないでしょうか。 その土地の個性が光る、自慢の「ご当地グルメ」をぜひチェックしておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「神奈川県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本最大の中華街で食べ歩きしてみたいから」（40代男性／福岡県）、「点心特に小籠包が大好きなので点心でお腹がいっぱいになるぐらい食べてみたいです」（50代女性／埼玉県）、「横浜＝中華街のイメージ。江戸清の豚まんは大きいし食べ歩きできるし中華街に行ったら食べたいものの一つ」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「三崎マグロ丼はおいしくて外せません！」（50代女性／東京都）、「絶対美味しいだろうと思います。本場で三崎マグロ丼を食べたみたいです」（40代女性／宮城県）、「三崎マグロは鮮度が良く、さまざまな種類のマグロを食べることが出来る印象があります」（30代女性／茨城県）、「日帰りで三崎に旅行した際に食べて、また食べたいと感じるため」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「神奈川県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：肉まん・点心などの中華料理／55票横浜中華街を中心とした「肉まん・点心などの中華料理」が2位にランクインしました。日本最大の中華街である横浜中華街は、本場の味が楽しめるレストランや、食べ歩きにぴったりの肉まんや小籠包など、多様な点心が人気を集めています。種類豊富な点心は、手軽に異国情緒を味わえることから、旅先での食べ歩きグルメとして高い支持を得ています。
回答者からは「日本最大の中華街で食べ歩きしてみたいから」（40代男性／福岡県）、「点心特に小籠包が大好きなので点心でお腹がいっぱいになるぐらい食べてみたいです」（50代女性／埼玉県）、「横浜＝中華街のイメージ。江戸清の豚まんは大きいし食べ歩きできるし中華街に行ったら食べたいものの一つ」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：三崎マグロ／56票三浦市三崎港で水揚げされる「三崎マグロ」が、1位でした。三崎港はマグロ漁業の拠点として全国的に有名な港で、冷凍技術によって高い品質と鮮度が保たれているため、おいしいマグロが一年中味わえます。赤身から大トロまでさまざまな部位のマグロを、お刺身やおすし、丼ぶりなどで楽しむことができる上、メバチマグロを中心にいろいろ種類のマグロが味わえるので、マグロ好きにはたまらないスポットです。
回答者からは「三崎マグロ丼はおいしくて外せません！」（50代女性／東京都）、「絶対美味しいだろうと思います。本場で三崎マグロ丼を食べたみたいです」（40代女性／宮城県）、「三崎マグロは鮮度が良く、さまざまな種類のマグロを食べることが出来る印象があります」（30代女性／茨城県）、「日帰りで三崎に旅行した際に食べて、また食べたいと感じるため」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)