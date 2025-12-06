お笑いタレント・東野幸治が５日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。先日決勝進出者が発表された「Ｍ−１グランプリ ２０２５」で応援したいコンビを発表した。

決勝進出を果たしたのはドンデコルテ、エバース、ヨネダ２０００、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろうの９組。

東野は「『マルコポロリ！』（関西テレビ＝関西ローカル）をやってるから、（レギュラー出演者の）ドーナツ・ピーナツが準決勝残ってたから、『頑張れよ、頑張れよ』って言って。ちょっとね、残念ながらドーナツ・ピーナツのＭ−１グランプリはもう終わりました」とニヤリ。

続けて「あと『マルコポロリ！』で言えば、よく出てくれるのが、真空ジェシカ。前回はＭ−１グランプリ生放送中に『Ｍ−１グランプリとマルコポロリ！がレギュラーです』って言ってくれたのでね、ちょっと今回も出てくれるんで。我々としては優勝を目指して頑張ってほしいし。またね、生放送でたくさんの方が見てる番組でちょっとね『マルコポロリ！』って言っていただくとね、もうこれもありがたいんで、ちょっと応援したい」と少々打算的ながらエールを送った。

また、豪快キャプテンとエバースも「マルコポロリ！」によく出ているので注目だとしつつ「あともう一個、ネコニスズ。ちょっとエゴサーチしたら『ネコニスズが面白かった』ってあったから。『あ、もう出んねや』と思ったら、今回ちょっと選ばれなかったんで。それもちょっと残念ですけど。敗者復活の方もね、ありますので。ドーナツ・ピーナツとかね、ネコニスズとか、なんかこう僕の知ってる人たちも、ちょっと頑張っていただきたい」と激励した。

他の決勝進出者については「ほんと分からないです、ドンデコルテさんとか。ヨネダ２０００は知ってます。すごいね、『ＴＨＥ Ｗ』出ずに、Ｍ−１グランプリで女性コンビで決勝行くってカッコイイね！と思いながら。『ＴＨＥ Ｗ』のスタッフからしたら、腹立ってしょうがないでしょうね」と苦笑していた。