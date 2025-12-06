明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、首位・鹿島が横浜Ｍ戦（メルスタ）に２―１で勝利し、９年ぶりのリーグ制覇。今季、全試合にフル出場した日本代表ＧＫ早川友基（２６）も試合後に「本当に優勝できて良かったなという気持ちと、ホッとした気持ちだった」と満面の笑みを浮かべた。

さらに「自分よりも（年齢が）上の選手には、今までのタイトルを取ってきたり、悔しい思いをした選手もいる。その人たちの苦労を見ていると、本当に報われて良かったなと思う」と喜びをかみしめた。

早川は代表活動でも、国内組編成となった７月のＥ−１選手権で初招集され、すぐさま定着。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が負傷で招集外だったとはいえ、ガーナ、ボリビアと対戦した１１月の国際親善試合で２試合に先発するなど、日本代表でも存在感を増している。

２０２６年北中米Ｗ杯の１次リーグの組み合わせが決まり、世界ランキング１８位の日本はＦ組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢの勝者（ウクライナ、ポーランド、アルバニア、スウェーデン）と対戦することが決まった。

これに対し「Ｗ杯の抽選をする前から、どこと当たっても難しいのは承知の上なので。その中で、たとえば今回オランダとも当たるけど、そういった国に自分たちが臆せずに何ができるのか。今まで積み上げてきたものを、出せるのかが重要なので」と見解を示した。