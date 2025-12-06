“AI疑惑”で話題・藤咲凪、大胆Vネックノースリワンピ姿公開「ビジュ最高」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の元メンバーでタレントの藤咲凪が12月6日までに、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開いたVネックのノースリーブ姿を公開した。
【写真】“AI画像疑惑”26歳シンママ「色っぽい」胸元のぞく大胆Vネックワンピ
藤咲は、飲食店で箸を持ったショットや、ケーキを手にしたカフェショットなどを投稿。美しい素肌が際立つ胸元が大胆に開いた白いノースリーブワンピース姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「可愛すぎる」「ビジュ最高」「白が似合う」「大人っぽいコーデが素敵」などと反響が寄せられている。
藤咲は、2017年“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜生放送）にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表。2025年7月に最終未来少女を卒業した。（modelpress編集部）
