◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１９３・６４点、合計点３０２・４１で２位。同２位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１９４・０２点、合計２９２・０８とともに自己ベストをマークして３位だった。ＳＰ３位の世界王者、マリニン（米国）が世界最高の２３８・２４点、合計３３２・２９点で逆転優勝した。

鍵山は試合直後、「正直言って、めっちゃ悔しい」と素直な気持ちを明かした。ＳＰを首位で出て、フリーも「自信を持ってリンクに入りました。演技中もしっかりと自分と向き合って、最後まで滑りきることができた。細かいミスだったりとか、改善点はたくさんありますけれども、ひとまず、よくできた部分もしっかりと見つかった試合だった。そこをしっかりと伸ばしていきたいと思います」と表情には充実感もあった。

優勝したマリニンは６種７本の４回転ジャンプを組み込む異次元のプログラムで、逆転優勝。２６年ミラノ・コルティナ五輪の前哨戦は敗れたが「マリニン選手がものすごい演技をしたり、刺激をもらいまくりだった」と鍵山。

次戦は代表切符がかかる全日本選手権（１９日開幕、東京）だ。「この試合で勢いの流れはついてきていると思うので、しっかりとこの悔しさだったり、今回得られたものを忘れずに、全日本はさらに良いパフォーマンスができるように努力を重ねて参りたいと思います」と本戦での雪辱を誓う。