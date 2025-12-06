◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た世界王者のイリア・マリニン（米国）が世界初の演技を完遂した。６種７本の４回転を全て決め、自身のフリー歴代最高を更新する２３８・２４点、合計３３２・２９点とした。

圧巻の演技をみせたマリニンは演技後、日本語で「めっちゃつかれた。めっちゃつかれた」と連呼。歴代最高を更新したフリーの演技には「応援があったからこそ、全部のエレメンツをこなすことができた」「今日は終わったので、さらなる向上を目指してみなさんにいいものを届けるために」「この日本でみなさんの前で演技ができて光栄」とまくしたてた。

まさに異次元だった。冒頭からフリップ、アクセル、ルッツ、ループの４回転を着氷。後半には４回転ルッツ―オイラー―３回転フリップを降りると、４回転―３回転トウループの連続ジャンプ、最後に４回転サルコー―トリプルアクセルと完璧な演技で、６種７本の４回転を世界で初めて成功させた。