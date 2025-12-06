PLAZAに『トイ・ストーリー』集結！クリスマスを彩る限定アイテムで特別な冬を♡

全国のPLAZAで開催中の「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」に、12月5日(金)から『トイ・ストーリー』のキャラクターアイテムが新たに仲間入り。クリスマス気分を盛り上げるアパレルや雑貨、キュートなお菓子など、思わず笑顔になるラインアップが豊富に登場します。特に、ホリデームードたっぷりのカラフルな星型プレートはパーティーシーンにも大活躍♡PLAZAでしか手に入らない限定グッズも揃い、特別感あふれるショッピングが楽しめます♪

トイ・ストーリーの新作アイテムが登場

大人気映画『トイ・ストーリー』のキャラクターがデザインされた新作アイテムがPLAZAに多数並びます。

ホリデーシーズンにぴったりのセーターやソックスなどのアパレル、ギフトにもしやすいポーチやキーリング、デイリー使いに便利なランチグッズまで、幅広いジャンルがラインアップ。

店頭には季節感あふれるカラーリングやモチーフが揃い、見るだけでもワクワクする心躍る世界観が広がります。

おすすめは星型デザインのホリデープレート

注目アイテムは「TOY STORY ホリデー プレート S/M 全3種」(S:各1,100円/M:1,580円)。星型プレートの中にキャラクターたちがホリデー気分で描かれ、食卓を一気に華やかにしてくれます。

スイーツや軽食を盛りつけるだけで写真映えも抜群♪ホームパーティーはもちろん、ギフトとして贈っても喜ばれそうです。P

LAZA限定デザインも登場しているので、特別感のあるコレクションとしても楽しめます。

PLAZA限定＆ホリデー限定仕様も注目

PLAZAでは、この時季だけの限定ギフトラッピング(無料)やショッピングバッグ(20円)も用意されています。

さらに、PLAZA限定の『トイ・ストーリー』アイテムも多数展開し、ここでしか手に入らない特別感を演出。

※一部店舗では取り扱いがない場合があり、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

クリスマスムードをさらに盛り上げるアイテムが揃い、選ぶ時間までも楽しいホリデーシーズンを彩ります。

PLAZAで特別なホリデー気分を楽しんで

ワクワクがつまったPLAZAの「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」では、『トイ・ストーリー』のキャラクターたちがホリデーを一段と華やかに盛り上げてくれます。

季節限定アイテムやPLAZAならではの特別なラインアップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。

ショッピングの時間まで楽しくなるこの季節、ぜひPLAZAでお気に入りのホリデーアイテムを見つけて、心温まるクリスマスを過ごしてみてはいかがでしょうか♡