◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、男子フリーに鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が登場したが、絶対王者イリア・マリニン（21＝米国）に抜かされて優勝はならなかった。

“4回転の神”と呼ばれるマリニンはSPで超大技を決められず3位となったが、圧巻の演技を披露。序盤にフリップ、アクセル、ルッツ、ループの単発4回転を成功させ、基礎点の上がる後半には4回転ルッツ―1回転オイラー―3回転フリップ、トーループの4―3回転、4回転サルコー―3回転半のコンビネーション技を全て成功させた。フリーは仰天のスコア238.24点で自身が持つ世界最高点を更新。合計332.29点も自己ベストに僅差の得点をたたき出し、逆転優勝を飾った。

合計で302.41点で2位となった鍵山は「正直、めっちゃ悔しいが、イリア選手が物凄い演技をしたり、駿もシーズン続けて良い演技をしているので刺激をもらいまくり。自分ももっと良いパフォーマンスをしていきたい」と率直な思いを語り、「改善点はたくさんありますが、ひとまず良くできた部分をしっかり伸ばしていきたい。この悔しさを忘れずに全日本で良いパフォーマンスをしたい」と加えた。

またフリーで自己ベストを出し、合計292.08点の佐藤はマリニンの感想について「別の競技というか…。次元が違う」と絶句。力の差を痛感していた。

五輪前哨戦となる頂上決戦。SPでは世界選手権2連覇中でファイナルV3が懸かる強敵マリニンと14・72点差をつけた。マリニンがシニア転向後の22〜23年シーズン以降、直接対決で初めて勝つチャンスで「せっかくつかんだチャンスを逃さないように」と意気込んでいたが、絶対王者の壁は高かった。