■フィギュアスケート・グランプリファイナル（6日、愛知・IGアリーナ）

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）は2位で、初優勝には届かなかった。

SP3位の王者イリア・マリニン（21、アメリカ）が史上初となる、全6種類の4回転ジャンプ7本を成功させ、フリー世界最高の238.24点をマーク。合計332.29点で逆転優勝を果たした。SP2位の佐藤駿（21、エームサービス/明治大）はフリー、合計で自己ベストとなる会心の演技を披露し、昨季に続き3位に入った。

4番手で演技したマリニンは、異次元の構成で挑んだ。序盤は単発の4回転フリップ、大技の4回転アクセルを決めるとGOEで4点台を引き出した。ルッツ、続いた。4つ目のループも着氷。後半には4回転ルッツからのコンビネーション、トウループ、4回転サルコウからのコンビネーションも決め、6種類7本の4回転を着氷させた。

次に登場した佐藤は冒頭で武器とする4回転ルッツを鮮やかに着氷させると、トリプルアクセルからの連続ジャンプも成功。4回転ー3回転の連続トウループ、単独の4回転トウループも落ち着いて決めると、最後の3回転ルッツまで全てのジャンプをしっかり揃えた。終盤も滑らかなステップシークエンスで日本のファンを魅了。演技後は右手で力強いガッツポーズをみせ、大歓声に応えた。

最終滑走の鍵山は、冒頭の4回転サルコウを成功させると、次の4回転ー3回転の連続トウループは後半が2回転に。3回転ルッツ、トリプルアクセルからの連続ジャンプは落ち着いて決めると、単発の4回転トウループも成功。後半、ジャンプの着氷で少しバランスを崩す場面があったが、最後まで安定した滑りを披露した。

ショートを終えマリニンとは14.72点差あったが、逆転優勝を許した。だが会場からは息をのむフリーの頂上決戦に大きな歓声が響き渡った。

【男子シングル結果（合計点）】

1）イリア・マリニン 332.29点（SP94.05点、FS238.24点）

2）鍵山優真 302.41点（SP108.77点、FS193.64点）

3）佐藤駿 292.08点（SP98.06点、FS194.02点）

4）ダニエル・グラスル 288.72点（SP94.00点、FS194.72点）

5）アダム・シャオ イム ファ 258.64点（SP78.49点、FS180.15点）

6）ミハイル・シャイドロフ 242.19点（SP71.30点、FS170.89点）