＜義妹のSOS、拒否します！＞義両親が夫にも説教「よそ様の財布をアテにするな！」【第5話まんが】
私はノドカ（28歳）。夫ジョウイチ（33歳）と暮らしています。先日夫の妹であるアイリちゃん（22歳）が、私の両親が所有しているアパートに住みたいと言ってきたそうです。アイリちゃんは義両親の怒りを買い、生活費の援助を絶たれています。入居しても家賃を滞納してしまう可能性が高いのです。けれど夫は年の離れた妹のアイリちゃんを溺愛していて、「可哀想に」と甘いことを言っていて……。私は実家の母に相談した結果を、夫に伝えました。
アイリちゃんはもともと、義両親に内緒で部屋を借りようとしていました。しかし事情を聞いたうちの父は、なんと義両親に直接電話をしたようです。アイリちゃんの味方をして、内緒で話を進めようとしていた夫は大慌てです。
義両親に知られたことで、事態は急展開。私の実家を頼ろうとしていたアイリちゃんの考えを知り、義両親は再び激しく怒りました。アイリちゃんに電話をかけても連絡がとれなかったらしく、とりあえず夫に事情を聞くためやってきました。
私の両親が持っているアパートをあてにして、家賃を払わずに住まわせてもらおうと考えているアイリちゃん。そんな妹を溺愛して、全面的に味方をしてあげている夫。そんな事態を解決しようと、父は義両親の家に電話をかけたようです。
一部始終を聞いた義両親はアイリちゃんの未熟さに呆れ、夫のことも叱りつけました。「ジョウイチが言っていることも筋が通ってないからね？ よそ様の財布をあてにするようなマネをするんじゃないの」
義母は私の思っていたことをそのまま口に出してくれました。夫の態度にずっとモヤモヤしていた私は、ようやく気持ちが晴れました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
