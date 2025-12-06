◆高円宮杯U―18プレミアリーグ西地区第21節 アビスパ福岡U―18 2―0帝京長岡高（6日、福岡フットボールセンター）

J1アビスパ福岡のU―18（18歳以下）がリーグ4連勝を飾った。8勝1分け12敗で勝ち点25として9位以上を確定させ、最終節を残してプレミア残留を決めた。

攻撃の要を担い、4月にプロ契約を結んだ元U―17（17歳以下）日本代表のMF武本匠平は「全員で1年間積み上げてきた結果を出せた。残留を決められてうれしい」と白い歯を見せた。

今季プレミアリーグに昇格した福岡はシーズン前半こそ2勝1分け8敗で降格圏内の西地区11位以下に低迷していた。しかし徐々に調子を上げ、第18節からは3連勝。同じく3連勝中だった帝京長岡高とホームで対戦した。

前半13分にMF中村環太がゴールネットを揺らして先制すると、後半12分にはFW井上雄太が右足を振り抜いて決定的な2点目を挙げた。主将のDF樺島勇波を軸に守備も堅実で、相手をシュート4本に抑えるなどチャンスらしいチャンスを与えなかった。

久永辰徳監督は「勝って残留を決めようと、選手たちと強いメンタリティーを共有してこの試合に臨んだ。攻撃のクオリティーで上回って主導権を握ることができたので、安心して見ていられた」と充実感を漂わせた。

プレミアリーグ残留を決めたアビスパ福岡Ｕ−１８の選手ら（撮影・山崎清文）

2月にU―17日本代表のパラグアイ遠征で右膝を負傷した武本は、今季初のフル出場。手術とリハビリを経て10月の第18節神村学園戦で復帰を遂げて以降、少しずつコンディションを上げながら福岡U―18の連勝に貢献している。この日は得点こそなかったものの、持ち味のスピード感あるドリブルで再三、好機を演出。「復帰してから途中出場や交代が続いていたのでフル出場できたことは良かった。得点にも絡めたと思う」と手応えを口にした。

同じチームのライバルの活躍も刺激になっている。武本に続き、9月にプロ契約を結んだFW前田陽輝（ひかる）はトップチームに帯同する機会が多く、6月の天皇杯でクラブの公式戦最年少ゴールを記録。この日も愛知・豊田スタジアムで行われた名古屋戦でJ1リーグ戦で初めてスタメンに名を連ね、クラブ最年少のリーグ戦出場を果たした。

武本と前田は共に福岡・沖学園高2年の17歳。ポジションこそ違うが、チーム内で切磋琢磨（せっさたくま）を続けてきた。J1デビューは故障の影響で先を越されたとはいえ、差をつけられたままではプライドが許さない。「久永監督から、自分とひかるの違いは『積極的にガツガツいけるメンタルの差』と言われたことがある。だからこそ、今日は結果を残そうと思っていた」と口元を引き締めた。

武本は来年2月の百年構想リーグ開幕に照準を合わせている。「トップチームのスタートに呼ばれるよう、ユースでどんどんゴールやアシストを決めたい。5月に誕生日を迎えるので17歳の間に出場したい」と、貪欲だ。14日に行われる最終節の大津高戦でも大暴れする。（山崎清文）