◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)

フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日、男子フリーが行われ、アメリカのイリア・マリニン選手がショート3位から大逆転で優勝。鍵山優真選手と佐藤駿選手が表彰台に立ちました。

ショート3位に終わったマリニン選手は、4回転半ジャンプ(クワッドアクセル)を成功させるなど、6種類7本の4回転ジャンプを全て成功。衝撃演技で238.24点をたたき出し、計332.29点でトップに出ます。

その後、佐藤選手が194.02点を記録。フリーと計292.08点は自己ベストでした。さらにラスト滑走の鍵山選手も計300点を超えるスコア。マリニン選手には及びませんでしたが、日本勢2人が2位、3位と表彰台に上がりました。

鍵山選手は「正直めちゃ悔しい。イリア選手がものすごい演技をしていて、駿くんもいい演技を続けているので、刺激をもらいまくりですし、オリンピックに向けて、いいパフォーマンスをしていけるようにもっと頑張りたい」と話しました。

▽結果

1位 イリア・マリニン(アメリカ)

332.29 SP：94.05/FS：238.24

2位 鍵山優真(日本)

302.41 SP：108.77/FS：193.64

3位 佐藤駿(日本)292.08 SP：98.06/FS：194.02