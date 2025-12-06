「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝はフリーは４位の１９３・６４点、今季ベストの合計３０２・４１点で２年連続の銀メダルに終わった。ＳＰ３位だった世界王者のイリア・マリニン（２１）＝米国＝が４回転６種類７本を決める衝撃的な演技で自身の持つ２２８・９７点を上回るフリー世界新記録となる２３８・２４点で、合計３３２・２９点とし、逆転で３連覇を飾った。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が２９２・０８点で２年連続の３位だった。

鍵山は冒頭の４回転サルコーに成功すると、続く４回転トーループからの連続ジャンプはセカンドが２回転に。続く３回転ルッツ、トリプルアクセルからの３連続ジャンプも決めたが後半の連続３回転の２番目が２回転になるなど細かなミスも出た。

演技後は鍵山は「正直、めっちゃ悔しい。イリア選手がすごい演技した。刺激をもらいまくり。五輪に向けてもっといい演技ができるようにしたい。この悔しさを忘れずに」と、うなずいた。五輪前哨戦で初の金メダルでマリニンに勝利し、弾みをつけたかったが、ライバルの強さをみせつけられる形となった。