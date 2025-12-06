安田レイ、ゲーム『ドールズフロントライン2：エクシリウム』アニバーサリーソングを担当！Music Videoも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月5日に1周年を迎えた、スマホ/PC向け、人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』。そんな周年を記念したアニバーサリーソング「小さな星明かりUnyielding Starlight」を安田レイが歌唱することが決定、Music Videoが公開された。

安田レイは、11月21日（金）大阪・246 LIVEHOUSE GABUから始まったツアーを展開中。12月7日（日）東京・代官山UNITにてファイナルを迎える。

アニメ『瑠璃の宝石』OPテーマの「光のすみか」、『奪い愛、真夏』主題歌「BROKEN GLASS」を収録した両A面シングル「光のすみか/BROKEN GLASS」は現在、配信＆CD発売中。

●ライブ情報

「Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”」

2025年12月7日(日)

東京・代官山UNIT ［16:15 開場/17:00 開演］

一般販売中(先着)

全自由 \6,600(整理番号付/税込/ドリンク代別)

※予定枚数に達し次第受付を終了します

※お一人様4枚まで(複数公演申し込み可能/紙電子併用)

年齢制限：未就学児童入場不可

ぴあ

https://w.pia.jp/t/yasudarei-t/

イープラス

https://eplus.jp/yasudarei/

ローソンチケット

https://l-tike.com/yasudarei/

●リリース情報

「光のすみか」

配信リンクはこちら

https://reiyasuda.lnk.to/hikarinosumika

「BROKEN GLASS」

配信リンクはこちら

https://reiyasuda.lnk.to/BrokenGlass

CD

「光のすみか / BROKEN GLASS」

発売中

購入はこちら

https://reiyasuda.lnk.to/0827_SG

