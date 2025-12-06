安田レイ、ゲーム『ドールズフロントライン2：エクシリウム』アニバーサリーソングを担当！Music Videoも公開！
2025年12月5日に1周年を迎えた、スマホ/PC向け、人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』。そんな周年を記念したアニバーサリーソング「小さな星明かりUnyielding Starlight」を安田レイが歌唱することが決定、Music Videoが公開された。
安田レイは、11月21日（金）大阪・246 LIVEHOUSE GABUから始まったツアーを展開中。12月7日（日）東京・代官山UNITにてファイナルを迎える。
アニメ『瑠璃の宝石』OPテーマの「光のすみか」、『奪い愛、真夏』主題歌「BROKEN GLASS」を収録した両A面シングル「光のすみか/BROKEN GLASS」は現在、配信＆CD発売中。
●ライブ情報
「Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”」
2025年12月7日(日)
東京・代官山UNIT ［16:15 開場/17:00 開演］
一般販売中(先着)
全自由 \6,600(整理番号付/税込/ドリンク代別)
※予定枚数に達し次第受付を終了します
※お一人様4枚まで(複数公演申し込み可能/紙電子併用)
年齢制限：未就学児童入場不可
ぴあ
https://w.pia.jp/t/yasudarei-t/
イープラス
https://eplus.jp/yasudarei/
ローソンチケット
https://l-tike.com/yasudarei/
●リリース情報
「光のすみか」
配信リンクはこちら
https://reiyasuda.lnk.to/hikarinosumika
「BROKEN GLASS」
配信リンクはこちら
https://reiyasuda.lnk.to/BrokenGlass
CD
「光のすみか / BROKEN GLASS」
発売中
購入はこちら
https://reiyasuda.lnk.to/0827_SG
関連リンク
安田レイ オフィシャルサイト
https://www.yasudarei.net/