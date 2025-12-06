里田まい、夫・田中将大投手とのシミラールック密着2ショット公開「ずっと仲良しで憧れる」「素敵な夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの里田まいが12月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫である読売ジャイアンツの投手・田中将大との2ショットを公開した。
【写真】里田まい＆田中将大夫妻「ラブラブ」シミラールックで密着ショット
田中とゴルフ場で2人で並んで立っている後ろ姿を投稿し「何をしてるところでしょう？」と3択のクイズを出していた里田。続けてのストーリーズで「2人で写真を撮っている、でした」と答え合わせし、ネイビーと白で合わせたウェアで里田が田中の肩のあたりに顔を寄せている夫婦ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「ずっと仲良しで憧れる」「ラブラブ」「シミラールック素敵」などと反響が寄せられている。
里田と田中は、2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆里田まい＆田中将大、密着夫婦ショット公開
◆里田まい＆田中将大の夫婦ショットに反響
