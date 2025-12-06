■これまでのあらすじ

共働きで帰宅が遅くなる妻に、夫は夕飯ができていないだけで不満をぶつけ、疲れて帰った妻に思いやりのない言葉を投げつける。息子の前では父親らしく振る舞うものの、二人だけになると態度は一変し、妻を責め立てる日々が続いていた。そんな中、妻は確認した宝くじが“3億円当選”していることに気づき、夫には絶対知らせまいと心に誓う。遡ること一年前、ママ友から評判の宝くじ売り場を教えられ、「夫が厳しくて買えないかも」と漏らすと、ママ友は意外そうな表情を見せる。夫は外面が良く、周囲には優しく寛容な夫に見えているのだった。



■母の行動に不満を爆発させる夫

■孫のために何かしてあげたい…そんな母の思いを理解してもらえない■夫の文句はあらぬ方向に…まさかの矛先は妻へ妻の母親が孫にゲームソフトを買ったことに腹を立てた夫は、「親の許可なく買い与えるなんてあり得ない」と声を荒らげます。妻が「今度会ったときに伝えておく」と宥めると、一度は収まったかに見えたものの、夫の言葉はそこで終わりませんでした。「お前みたいに勉強できない子になったらどうするんだよ」その一言は、明らかな悪意を伴って妻の胸に突き刺さります。母に対しても「余計なことをして」と責め、妻に対しても侮るような言葉を投げつける夫。家族の間とはいえ、思いやりのある言葉ひとつで空気は大きく変わるはずなのに――。(ちなきち)