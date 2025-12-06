ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが６日、都内でＢＳ―ＴＢＳの開局２５周年を記念したイベントを行った。

同局番組とコラボした屋台が出店し、来場者がお酒、グルメを楽しみながら参加するイベント。日比は「おんな酒場放浪記」（金曜・後１１時）に共に出演する寺澤ひろみ、倉本康子とトークショーを行い、来場者に「今宵、我々の共通点は自他共に認めるお酒好きということでよろしいでしょうか？」と確認。乾杯の音頭を取り、イベントを進めた。

「おんな−」は２０１２年４月に「吉田類の酒場放浪記」から派生した女性のための「酒場放浪記」としてスタート。番組開始当時から出演する倉本は「１３年続くとは…という気持ちで。ただ飲んでいるだけで恐縮なんですけど」とビックリ。番組デビュー時期の異なる３人が、初めての収録をそれぞれ振り返った。

寺澤はハーモニカ奏者として活動しており、同番組に出演する１４年まではテレビに関わることはほとんどなかった。ジョッキと顔がかぶってしまうなど、カメラワークに苦戦し「頭しか映っていない」こともあったと苦笑い。この日はハーモニカで番組のテーマソングを演奏し、場内から拍手が起こった。

日比の参加は２３年から。アナウンサーが番組内で飲酒することは珍しいが、出演が決まった際のアナウンス部の反応には「え、よかったねって言われて。誰も抵抗せず、むしろいってらっしゃいと。毎回ロケを楽しみにしてくれている」と告白。「最後の締め（の言葉）を覚えていないときがある」とハプニングもありながら、充実した撮影に臨んでいる。仕事だけでなくプライベートでもお酒を飲みに行くことがあり「同期の山本恵里伽という熊本出身のお酒が強い同期と２人で行く」と明かしていた。