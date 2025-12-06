前の話を読む。秘書課は連携が不可欠な部署で社員の不正もチェックするため社長の身内で固められていた。異動した横田はさっそく秘書課の男性社員に媚びを売るが冷たくあしらわれ…。


■同期を先輩として扱えと言われ…



■自分の真似をされているとは知らず…



■秘書課、恐るべし



■横田の包囲網は完璧！


女性社員が教育係と知った横田はがっかりした様子。

同期の小野を紹介され、タメ口であいさつしたところ、さっそく教育係から「ここでは小野さんが先輩だから、口のきき方に気を付けて」と当然の注意を受けます。

注意されたことに不満げな横田に、教育係は横田が男性社員に媚びるときの言動をマネしながら重ねて注意をしました。

あからさまにバカにされたことが分かった横田。さらに不機嫌になり、席を外してしまいます。

まるで幼い子どものような言動に呆れながらもうまくあしらう秘書課のメンバー。

小野には「横田に何かされたらすぐに知らせてね」とフォローしてくれました。

秘書課の完璧な横田包囲網がこれからどのように機能していくのか、楽しみですね！

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

(とりまる、ねこぽちゃ)